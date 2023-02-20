В Кургане тюменский силовик раскрыл, как воры в законе изменили обычаи

В курганском суде силовик из Тюмени дал показания о новом обычае воров в законе

20 февраля 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

Криминальные авторитеты изменили обычаи, чтобы не попасть за решетку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Преступники с высоким криминальным статусом перестали представляться органам правопорядка, рассказал тюменский силовик курганскому суду. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с допроса полицейского в областном суде на процессе по делу Евгения Петрова. «После появления в законе ответственности по ст. 210.1 УК РФ, в преступном сообществе договорились скрывать свое криминальное положение», — рассказал руководитель отдела по противодействию экстремизму УМВД по Тюменской области. Прежде при задержании силовиками воры в законе или «положенцы» называли свой статус. Таким образом преступники стараются обезопасить себя. «Не представляться стало нормой, поскольку одним из аспектов работы профессионального преступника является избежание уголовной ответственности и введение в заблуждение сотрудников правоохранительных органов», — заявил силовик. Статусные авторитеты могут отвечать на вопросы уклончиво или обманывать представителей властей. Изменения в уголовном кодексе с введением ответственности за занятие высшего положения среди преступников ввели в 2019 году. Лица, признанные виновными по статье 210.1 УК РФ, могут получить наказание до 15 лет лишения свободы. Жителя Кургана Евгения Петрова обвиняют в том, что он с 2003 года являлся положенцем в Курганской области и возглавлял местное преступное сообщество. В 2021 году он был арестован и находится в СИЗО. Также его обвиняют в вымогательстве. Ранее URA.RU сообщало, что московский куратор УрФО по преступным авторитетам считает курганского подсудимого действующим «положенцем». Также профессор академии МВД рассказал, чем «воры в законе» отличаются от «положенцев». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Преступники с высоким криминальным статусом перестали представляться органам правопорядка, рассказал тюменский силовик курганскому суду. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с допроса полицейского в областном суде на процессе по делу Евгения Петрова. «После появления в законе ответственности по ст. 210.1 УК РФ, в преступном сообществе договорились скрывать свое криминальное положение», — рассказал руководитель отдела по противодействию экстремизму УМВД по Тюменской области. Прежде при задержании силовиками воры в законе или «положенцы» называли свой статус. Таким образом преступники стараются обезопасить себя. «Не представляться стало нормой, поскольку одним из аспектов работы профессионального преступника является избежание уголовной ответственности и введение в заблуждение сотрудников правоохранительных органов», — заявил силовик. Статусные авторитеты могут отвечать на вопросы уклончиво или обманывать представителей властей. Изменения в уголовном кодексе с введением ответственности за занятие высшего положения среди преступников ввели в 2019 году. Лица, признанные виновными по статье 210.1 УК РФ, могут получить наказание до 15 лет лишения свободы. Жителя Кургана Евгения Петрова обвиняют в том, что он с 2003 года являлся положенцем в Курганской области и возглавлял местное преступное сообщество. В 2021 году он был арестован и находится в СИЗО. Также его обвиняют в вымогательстве. Ранее URA.RU сообщало, что московский куратор УрФО по преступным авторитетам считает курганского подсудимого действующим «положенцем». Также профессор академии МВД рассказал, чем «воры в законе» отличаются от «положенцев».