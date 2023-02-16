Екатеринбургские военные произвели залп из пушек, участвовавших в ВОВ. Фото, видео

17 февраля 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Военнослужащие подготавливаются к салюту в «День защитника отечества» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на полигоне «Свердловский» артиллеристы ЦВО провели финальную тренировку салюта из противотанковых пушек ЗИС-3, участвовавших в великой отечественной войне. Так они готовятся к салюту на 23 февраля. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Военнослужащие салютной батареи отработали синхронность по подготовке орудий, пусковых установок и салютных зарядов к проведению стрельбы из легендарных пушек ЗИС-3. Выстрелы были холостыми, использовались фейерверочные изделия из салютных установок 2А85», — отметили в пресс-службе ЦВО. Шесть раритетных 76 миллиметровых противотанковых пушек ЗИС-3, выпущенных в 1942 году, традиционно обеспечат синхронный залп в День защитника Отечества (23 февраля) на праздничном салюте в Екатеринбурге. Каждое из артиллерийских орудий имеет уникальный опыт боевого применения в ходе сражений Великой Отечественной войны. Ранее агентство сообщало, что на базе свердловского военного центра, в рамках боевого слаживания, военные срочной и контрактной службы бригады управления ЦВО провели обучения по обеспечению связи. Связисты показали свой рабочий процесс изнутри. Артиллеристы ЦВО провели финальную тренировку салюта в честь защитников Отечества в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков Артиллеристы произвели залп из противотанковых пушек ЗИС-3 Фото: Владимир Жабриков

В Екатеринбурге на полигоне «Свердловский» артиллеристы ЦВО провели финальную тренировку салюта из противотанковых пушек ЗИС-3, участвовавших в великой отечественной войне. Так они готовятся к салюту на 23 февраля. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Военнослужащие салютной батареи отработали синхронность по подготовке орудий, пусковых установок и салютных зарядов к проведению стрельбы из легендарных пушек ЗИС-3. Выстрелы были холостыми, использовались фейерверочные изделия из салютных установок 2А85», — отметили в пресс-службе ЦВО. Шесть раритетных 76 миллиметровых противотанковых пушек ЗИС-3, выпущенных в 1942 году, традиционно обеспечат синхронный залп в День защитника Отечества (23 февраля) на праздничном салюте в Екатеринбурге. Каждое из артиллерийских орудий имеет уникальный опыт боевого применения в ходе сражений Великой Отечественной войны. Ранее агентство сообщало, что на базе свердловского военного центра, в рамках боевого слаживания, военные срочной и контрактной службы бригады управления ЦВО провели обучения по обеспечению связи. Связисты показали свой рабочий процесс изнутри.