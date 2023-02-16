Екатеринбургские военные связисты раскрыли секреты своей работы

Екатеринбургские военные связисты показали работу в центре обеспечения связи и свой быт

Пункты управления передачи связи бригады управления ЦВО автоматизированы и подвижны, что позволяет развертываться за 2-3 часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На базе свердловского военного центра, в рамках боевого слаживания военнослужащие срочной и контрактной службы бригады управления ЦВО провели обучения по обеспечению связи. Связисты показали свой рабочий процесс изнутри. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Согласно плану боевой подготовки обучаем военнослужащих по призыву и по контракту обеспечивать стойкую и непрерывную связь между подразделениями для управления войсками. Также развиваем скорость свертывания и развертывания пунктов управления и инновационные методы маскировки, как в поле, так и в условиях городской застройки», — рассказал заместитель начальника штаба бригады управления ЦВО майор Сергей Клочков в беседе с корреспондентом агентства. Пункты управления данной бригады автоматизированы и подвижны, что позволяет развертываться за 2-3 часа.

Подвижные пункты управления, основанные на базе «КАМАЗа» и штаб группы командования оснащены компьютерами, моноблоками, телевизорами и средствами связи. Командование принимает решения и управляет подразделениями на расстоянии. «Мы обязаны выполнять свое дело четко, грамотно и в срок», — отметил майор Сергей Клачков.

Помимо этого, военнослужащие проводят учебные стрельбы из различных видов стрелкового оружия. В том числе занятия по инженерной, специальной и тактической подготовках.

В свободное время солдаты срочники и контрактники могут отвлечься на исторические фильмы, прочтение литературы и игрой в шахматы. На регулярной основе проводятся беседы с личным составом.

Временно исполняющий обязанности заместителя командира по тылу Сергей Альшаков поделился рационом питания военнослужащих. Солдат обеспечивают всеми видами витаминов, а также необходимыми калориями в день для выполнения поставленных задач. «В столовой представлены салаты из капусты и моркови, порции супов, макарон, картошки, котлет и курицы. Ежедневно меню изменяется», — сказал он.

Ранее агентство сообщало, что, армейские вертолетчики Центрального военного округа провели учебно-тренировочные полеты над безориентирной заснеженной местностью в Свердловской области. Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1 выполнили задачи по навигации, воздушной разведке и поиску посадочных площадок.

Военные связисты в центре управления связи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Срочники рассказали о своем рационе питания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургские военные связисты раскрыли секреты своей работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свободное время екатеринбургских солдат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU