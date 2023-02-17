На Курском вокзале задержали мужчину с гранатами

Рамки металлоискателей зафиксировали мужчину с предметами, похожими на гранаты
У Курского вокзала задержали мужчину. Предположительно, у него были гранаты Ф-1. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Только что мужчину с предметами, похожими на гранаты Ф-1, задержали у Курского вокзала в Москве», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники. Территория вокзала оцеплена, на месте работают экстренные службы и кинологи.
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