На Курском вокзале задержали мужчину с гранатами

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Масочный режим во вторую волну коронавируса. Тюмень, проверка, контроль на рамке металлоискателя
Рамки металлоискателей зафиксировали мужчину с предметами, похожими на гранаты Фото:

У Курского вокзала задержали мужчину. Предположительно, у него были гранаты Ф-1. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Только что мужчину с предметами, похожими на гранаты Ф-1, задержали у Курского вокзала в Москве», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники. Территория вокзала оцеплена, на месте работают экстренные службы и кинологи.

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У Курского вокзала задержали мужчину. Предположительно, у него были гранаты Ф-1. Об этом сообщают telegram-каналы. «Только что мужчину с предметами, похожими на гранаты Ф-1, задержали у Курского вокзала в Москве», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники. Территория вокзала оцеплена, на месте работают экстренные службы и кинологи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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