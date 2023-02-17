На Курском вокзале задержали мужчину с гранатами

17 февраля 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Рамки металлоискателей зафиксировали мужчину с предметами, похожими на гранаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU У Курского вокзала задержали мужчину. Предположительно, у него были гранаты Ф-1. Об этом сообщают telegram-каналы. «Только что мужчину с предметами, похожими на гранаты Ф-1, задержали у Курского вокзала в Москве», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники. Территория вокзала оцеплена, на месте работают экстренные службы и кинологи.

У Курского вокзала задержали мужчину. Предположительно, у него были гранаты Ф-1. Об этом сообщают telegram-каналы. «Только что мужчину с предметами, похожими на гранаты Ф-1, задержали у Курского вокзала в Москве», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники. Территория вокзала оцеплена, на месте работают экстренные службы и кинологи.