16 февраля 2023

Фигуриста Илью Авербуха заинтересовал доисторический пермский лось

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Каток на Красной площади. Москва, авербух илья
Илья Авербух посетил пермский музей (архивное фото) Фото:

Российский фигурист Илья Авербух посетил в Перми Дом Мешкова. В краеведческом музее его заинтересовало изображение головы древнего лося, рассказали в учреждении.

«Дом Мешкова посетил Илья Авербух — российский фигурист, тренер, режиссер-постановщик ледовых шоу. Во время экскурсии особый интерес вызвали пластина с изображением головы лося периода эпипалеолита, предметы Пермского звериного стиля и афиша Очерского заводского театра 1907 года», — сообщает музей в соцсетях.

В Перми на этой неделе проходит первенство России среди юниоров по фигурному катанию на коньках. Участие в соревнованиях принимают воспитанники сильнейших тренеров и школ страны, в том числе Ильи Авербуха, Евгения Плющенко, Этери Тутберидзе и Александра Жулина.

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Российский фигурист Илья Авербух посетил в Перми Дом Мешкова. В краеведческом музее его заинтересовало изображение головы древнего лося, рассказали в учреждении. «Дом Мешкова посетил Илья Авербух — российский фигурист, тренер, режиссер-постановщик ледовых шоу. Во время экскурсии особый интерес вызвали пластина с изображением головы лося периода эпипалеолита, предметы Пермского звериного стиля и афиша Очерского заводского театра 1907 года», — сообщает музей в соцсетях. В Перми на этой неделе проходит первенство России среди юниоров по фигурному катанию на коньках. Участие в соревнованиях принимают воспитанники сильнейших тренеров и школ страны, в том числе Ильи Авербуха, Евгения Плющенко, Этери Тутберидзе и Александра Жулина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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