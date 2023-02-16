Фигуриста Илью Авербуха заинтересовал доисторический пермский лось

Российский фигурист Илья Авербух посетил в Перми Дом Мешкова. В краеведческом музее его заинтересовало изображение головы древнего лося, рассказали в учреждении.
«Дом Мешкова посетил Илья Авербух — российский фигурист, тренер, режиссер-постановщик ледовых шоу. Во время экскурсии особый интерес вызвали пластина с изображением головы лося периода эпипалеолита, предметы Пермского звериного стиля и афиша Очерского заводского театра 1907 года», — сообщает музей в соцсетях.
В Перми на этой неделе проходит первенство России среди юниоров по фигурному катанию на коньках. Участие в соревнованиях принимают воспитанники сильнейших тренеров и школ страны, в том числе Ильи Авербуха, Евгения Плющенко, Этери Тутберидзе и Александра Жулина.
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