Фигуриста Илью Авербуха заинтересовал доисторический пермский лось

17 февраля 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Илья Авербух посетил пермский музей (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский фигурист Илья Авербух посетил в Перми Дом Мешкова. В краеведческом музее его заинтересовало изображение головы древнего лося, рассказали в учреждении. «Дом Мешкова посетил Илья Авербух — российский фигурист, тренер, режиссер-постановщик ледовых шоу. Во время экскурсии особый интерес вызвали пластина с изображением головы лося периода эпипалеолита, предметы Пермского звериного стиля и афиша Очерского заводского театра 1907 года», — сообщает музей в соцсетях. В Перми на этой неделе проходит первенство России среди юниоров по фигурному катанию на коньках. Участие в соревнованиях принимают воспитанники сильнейших тренеров и школ страны, в том числе Ильи Авербуха, Евгения Плющенко, Этери Тутберидзе и Александра Жулина.

Российский фигурист Илья Авербух посетил в Перми Дом Мешкова. В краеведческом музее его заинтересовало изображение головы древнего лося, рассказали в учреждении. «Дом Мешкова посетил Илья Авербух — российский фигурист, тренер, режиссер-постановщик ледовых шоу. Во время экскурсии особый интерес вызвали пластина с изображением головы лося периода эпипалеолита, предметы Пермского звериного стиля и афиша Очерского заводского театра 1907 года», — сообщает музей в соцсетях. В Перми на этой неделе проходит первенство России среди юниоров по фигурному катанию на коньках. Участие в соревнованиях принимают воспитанники сильнейших тренеров и школ страны, в том числе Ильи Авербуха, Евгения Плющенко, Этери Тутберидзе и Александра Жулина.