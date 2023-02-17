Челябинская прокуратура проконтролирует расследование отравления в лицее

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Челябинской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту пищевого отравления школьников лицея №142 в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУ СК РФ региона по ч.1 ст. 238 УК РФ. В ходе выездной проверки прокуратура Советского района г. Челябинска с привлечением специалистов Роспотребнадзора проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательном учреждении», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что в образовательном учреждении сделаны смывы сырья и полуфабрикатов. Они направлены в лабораторию для проведения исследований. В случае выявления нарушений закона будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее стало известно об отравлении учащихся лицея №142, о которым сообщали в родительских чатах 17 февраля. В пресс-службе мэрии Челябинска сообщили, что в помещениях образовательного учреждения проведена санобработка, со всеми родителями поддерживается связь. В Минздраве региона заявили о трех школьниках, которые находятся в стационаре в удовлетворительном состоянии. В Следственном управлении СКР по региону возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).