Вадим Самойлов выступит для челябинцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Челябинске на митинг-концерте, посвященном Дню защитников отечества, выступит Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«В парке Гагарина пройдет праздничный концерт „Слава защитникам Отечества“, на котором выступит Вадим Самойлов („Агата Кристи“). Мероприятие откроется 22 февраля в 15:00 на главной сцене у фонтана», — указано в профильной группе «Парк Гагарина (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно о переносе концерта бывшего солиста группы «Агаты Кристи», лидера рок-группы The Matrixx Глеба Самойлова в Челябинске. Мероприятие было запланировано на 17 февраля, но перенесено на 7 марта.