15 февраля 2023

В Челябинске отменили концерт экс-солиста «Агаты Кристи»

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СНР Старый Новый Рок 2015 и Пресс за день до... в ТАСС, гитара, самойлов глеб
Концерт Глеба Самойлова перенесли с 17 февраля на 7 марта Фото:

В Челябинске отменили концерт, запланированный на 17 февраля, бывшего солиста группы «Агаты Кристи», лидера рок-группы The Matrixx Глеба Самойлова. Об этом сообщается на сайте городских зрелищный касс.

«Мероприятие перенесено на 7 марта 2023 г. Билеты действительны», — говорится в сообщении.

Концерт приурочен ко дню рождению группы «Агата Кристи». Глеб Самойлов и группа The Matrixx исполнят такие хиты, как «Ковер-вертолет», «Как на войне» и «Опиум».

Концерт должен был состояться еще 24 апреля 2022 года. Затем его перенесли на 17 февраля 2023 года. Место проведения остается прежним — конгресс-холл Центра Международной торговли.

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В Челябинске отменили концерт, запланированный на 17 февраля, бывшего солиста группы «Агаты Кристи», лидера рок-группы The Matrixx Глеба Самойлова. Об этом сообщается на сайте городских зрелищный касс. «Мероприятие перенесено на 7 марта 2023 г. Билеты действительны», — говорится в сообщении. Концерт приурочен ко дню рождению группы «Агата Кристи». Глеб Самойлов и группа The Matrixx исполнят такие хиты, как «Ковер-вертолет», «Как на войне» и «Опиум». Концерт должен был состояться еще 24 апреля 2022 года. Затем его перенесли на 17 февраля 2023 года. Место проведения остается прежним — конгресс-холл Центра Международной торговли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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