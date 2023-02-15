В Челябинске отменили концерт экс-солиста «Агаты Кристи»

16 февраля 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Концерт Глеба Самойлова перенесли с 17 февраля на 7 марта Фото: Александр Исаков © URA.RU В Челябинске отменили концерт, запланированный на 17 февраля, бывшего солиста группы «Агаты Кристи», лидера рок-группы The Matrixx Глеба Самойлова. Об этом сообщается на сайте городских зрелищный касс. «Мероприятие перенесено на 7 марта 2023 г. Билеты действительны», — говорится в сообщении. Концерт приурочен ко дню рождению группы «Агата Кристи». Глеб Самойлов и группа The Matrixx исполнят такие хиты, как «Ковер-вертолет», «Как на войне» и «Опиум». Концерт должен был состояться еще 24 апреля 2022 года. Затем его перенесли на 17 февраля 2023 года. Место проведения остается прежним — конгресс-холл Центра Международной торговли.

В Челябинске отменили концерт, запланированный на 17 февраля, бывшего солиста группы «Агаты Кристи», лидера рок-группы The Matrixx Глеба Самойлова. Об этом сообщается на сайте городских зрелищный касс. «Мероприятие перенесено на 7 марта 2023 г. Билеты действительны», — говорится в сообщении. Концерт приурочен ко дню рождению группы «Агата Кристи». Глеб Самойлов и группа The Matrixx исполнят такие хиты, как «Ковер-вертолет», «Как на войне» и «Опиум». Концерт должен был состояться еще 24 апреля 2022 года. Затем его перенесли на 17 февраля 2023 года. Место проведения остается прежним — конгресс-холл Центра Международной торговли.