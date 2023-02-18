18 февраля 2023
17 февраля 2023

В Екатеринбурге назвали самые популярные зарплатные банки

Аналитики озвучили самые популярные зарплатные банки в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржцы предпочитают надежные банки для зарплат Фото:

Наиболее предпочтительные в Екатеринбурге зарплатные банки — Сбер, ВТБ и Альфа-Банк. Результатами исследования с URA.RU поделились аналитики «Авито Работа».

«Подавляющее большинство екатеринбуржцев — 50% получают зарплату на карту Сбера. В пятерку лучших вошли ВТБ — 18%, Тинькофф — 10%, Газпромбанк — 6%, Альфа-Банк — 3%. Основными факторами выбора банка стали хорошая репутация и удобное мобильное приложение, об этом заявили 26% и 37% опрошенных. Для 25% людей важно большое количество офисов и банкоматов», — рассказали аналитики «Авито работа».

Также исследователи отметили, что 49% людей предпочитают зарплатный проект в банке, выбранном работодателем. «Данная цифра обусловлена тем, что часто в рамках зарплатного проекта кредитная организация предоставляет дополнительные льготы», — добавил Артем Кумпель, управляющий директор «Авито Работа».

Ранее URA.RU сообщало о самых высоких зарплатах в Свердловской области по мнению аналитиков. Наибольшие суммы получают руководители групп разработки, коммерческие директоры и продуктовые аналитики.

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Наиболее предпочтительные в Екатеринбурге зарплатные банки — Сбер, ВТБ и Альфа-Банк. Результатами исследования с URA.RU поделились аналитики «Авито Работа». «Подавляющее большинство екатеринбуржцев — 50% получают зарплату на карту Сбера. В пятерку лучших вошли ВТБ — 18%, Тинькофф — 10%, Газпромбанк — 6%, Альфа-Банк — 3%. Основными факторами выбора банка стали хорошая репутация и удобное мобильное приложение, об этом заявили 26% и 37% опрошенных. Для 25% людей важно большое количество офисов и банкоматов», — рассказали аналитики «Авито работа». Также исследователи отметили, что 49% людей предпочитают зарплатный проект в банке, выбранном работодателем. «Данная цифра обусловлена тем, что часто в рамках зарплатного проекта кредитная организация предоставляет дополнительные льготы», — добавил Артем Кумпель, управляющий директор «Авито Работа». Ранее URA.RU сообщало о самых высоких зарплатах в Свердловской области по мнению аналитиков. Наибольшие суммы получают руководители групп разработки, коммерческие директоры и продуктовые аналитики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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