В Екатеринбурге назвали самые популярные зарплатные банки

Аналитики озвучили самые популярные зарплатные банки в Екатеринбурге

19 февраля 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы предпочитают надежные банки для зарплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Наиболее предпочтительные в Екатеринбурге зарплатные банки — Сбер, ВТБ и Альфа-Банк. Результатами исследования с URA.RU поделились аналитики «Авито Работа». «Подавляющее большинство екатеринбуржцев — 50% получают зарплату на карту Сбера. В пятерку лучших вошли ВТБ — 18%, Тинькофф — 10%, Газпромбанк — 6%, Альфа-Банк — 3%. Основными факторами выбора банка стали хорошая репутация и удобное мобильное приложение, об этом заявили 26% и 37% опрошенных. Для 25% людей важно большое количество офисов и банкоматов», — рассказали аналитики «Авито работа». Также исследователи отметили, что 49% людей предпочитают зарплатный проект в банке, выбранном работодателем. «Данная цифра обусловлена тем, что часто в рамках зарплатного проекта кредитная организация предоставляет дополнительные льготы», — добавил Артем Кумпель, управляющий директор «Авито Работа». Ранее URA.RU сообщало о самых высоких зарплатах в Свердловской области по мнению аналитиков. Наибольшие суммы получают руководители групп разработки, коммерческие директоры и продуктовые аналитики.

Наиболее предпочтительные в Екатеринбурге зарплатные банки — Сбер, ВТБ и Альфа-Банк. Результатами исследования с URA.RU поделились аналитики «Авито Работа». «Подавляющее большинство екатеринбуржцев — 50% получают зарплату на карту Сбера. В пятерку лучших вошли ВТБ — 18%, Тинькофф — 10%, Газпромбанк — 6%, Альфа-Банк — 3%. Основными факторами выбора банка стали хорошая репутация и удобное мобильное приложение, об этом заявили 26% и 37% опрошенных. Для 25% людей важно большое количество офисов и банкоматов», — рассказали аналитики «Авито работа». Также исследователи отметили, что 49% людей предпочитают зарплатный проект в банке, выбранном работодателем. «Данная цифра обусловлена тем, что часто в рамках зарплатного проекта кредитная организация предоставляет дополнительные льготы», — добавил Артем Кумпель, управляющий директор «Авито Работа». Ранее URA.RU сообщало о самых высоких зарплатах в Свердловской области по мнению аналитиков. Наибольшие суммы получают руководители групп разработки, коммерческие директоры и продуктовые аналитики.