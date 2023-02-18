Вика Цыганова растрогала жителей ХМАО песней, посвященной СВО. Видео

19 февраля 2023 в 22:33 Размер текста - 17 +

Вика Цыганова представила сургутянам песню о военнослужащих СВО «Снегири» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На концерте в Сургуте (ХМАО), певица Вика Цыганова представила песню «Снегири», посвященную военнослужащим, выполняющим задачи спецоперации. Слушателей в зале песня растрогала, зал аплодировал стоя, сообщается в telegram-канале «Мегаполис Югра». «В Сургуте на концерте Вики Цыгановой состоялась премьера песни „Снегири“, посвященная тем, кто за „ленточкой“. Зал рыдал и аплодировал стоя», — сообщается в Telegram. «Концерт до глубины души затронул. Браво артистам», — написала в комментариях Елена. Ранее URA.RU сообщало, что 4 апреля в Сургуте выступит Сергей Трофимов. Артист исполнит свои хиты на сцене городской филармонии. Специальную военную операцию по защите жителей Донбасса Российская Федерация проводит с 24 февраля 2022 года. Задачи СВО выполняют военнослужащие со всех регионов страны. Видео: telegram-канал «Мегаполис Югра»

На концерте в Сургуте (ХМАО), певица Вика Цыганова представила песню «Снегири», посвященную военнослужащим, выполняющим задачи спецоперации. Слушателей в зале песня растрогала, зал аплодировал стоя, сообщается в telegram-канале «Мегаполис Югра». «В Сургуте на концерте Вики Цыгановой состоялась премьера песни „Снегири“, посвященная тем, кто за „ленточкой“. Зал рыдал и аплодировал стоя», — сообщается в Telegram. «Концерт до глубины души затронул. Браво артистам», — написала в комментариях Елена. Ранее URA.RU сообщало, что 4 апреля в Сургуте выступит Сергей Трофимов. Артист исполнит свои хиты на сцене городской филармонии. Специальную военную операцию по защите жителей Донбасса Российская Федерация проводит с 24 февраля 2022 года. Задачи СВО выполняют военнослужащие со всех регионов страны. Видео: telegram-канал «Мегаполис Югра»