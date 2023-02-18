18 февраля 2023
17 февраля 2023

Вика Цыганова растрогала жителей ХМАО песней, посвященной СВО. Видео

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Митинг-концерт за вступление ЛДНР в состав России. Челябинск, цыганова вика
Вика Цыганова представила сургутянам песню о военнослужащих СВО «Снегири» Фото:

На концерте в Сургуте (ХМАО), певица Вика Цыганова представила песню «Снегири», посвященную военнослужащим, выполняющим задачи спецоперации. Слушателей в зале песня растрогала, зал аплодировал стоя, сообщается в telegram-канале «Мегаполис Югра».

«В Сургуте на концерте Вики Цыгановой состоялась премьера песни „Снегири“, посвященная тем, кто за „ленточкой“. Зал рыдал и аплодировал стоя», — сообщается в Telegram.

«Концерт до глубины души затронул. Браво артистам», — написала в комментариях Елена.

Ранее URA.RU сообщало, что 4 апреля в Сургуте выступит Сергей Трофимов. Артист исполнит свои хиты на сцене городской филармонии.

Специальную военную операцию по защите жителей Донбасса Российская Федерация проводит с 24 февраля 2022 года. Задачи СВО выполняют военнослужащие со всех регионов страны.

Видео: telegram-канал «Мегаполис Югра»

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На концерте в Сургуте (ХМАО), певица Вика Цыганова представила песню «Снегири», посвященную военнослужащим, выполняющим задачи спецоперации. Слушателей в зале песня растрогала, зал аплодировал стоя, сообщается в telegram-канале «Мегаполис Югра». «В Сургуте на концерте Вики Цыгановой состоялась премьера песни „Снегири“, посвященная тем, кто за „ленточкой“. Зал рыдал и аплодировал стоя», — сообщается в Telegram. «Концерт до глубины души затронул. Браво артистам», — написала в комментариях Елена. Ранее URA.RU сообщало, что 4 апреля в Сургуте выступит Сергей Трофимов. Артист исполнит свои хиты на сцене городской филармонии. Специальную военную операцию по защите жителей Донбасса Российская Федерация проводит с 24 февраля 2022 года. Задачи СВО выполняют военнослужащие со всех регионов страны. Видео: telegram-канал «Мегаполис Югра»
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