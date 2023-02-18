На концерте в Сургуте (ХМАО), певица Вика Цыганова представила песню «Снегири», посвященную военнослужащим, выполняющим задачи спецоперации. Слушателей в зале песня растрогала, зал аплодировал стоя, сообщается в telegram-канале «Мегаполис Югра».
«В Сургуте на концерте Вики Цыгановой состоялась премьера песни „Снегири“, посвященная тем, кто за „ленточкой“. Зал рыдал и аплодировал стоя», — сообщается в Telegram.
«Концерт до глубины души затронул. Браво артистам», — написала в комментариях Елена.
Ранее URA.RU сообщало, что 4 апреля в Сургуте выступит Сергей Трофимов. Артист исполнит свои хиты на сцене городской филармонии.
Специальную военную операцию по защите жителей Донбасса Российская Федерация проводит с 24 февраля 2022 года. Задачи СВО выполняют военнослужащие со всех регионов страны.
Видео: telegram-канал «Мегаполис Югра»
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