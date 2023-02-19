ФНС банкротит старейший ГОК в Нижнем Тагиле

У Высокогорского ГОКа возникли проблемы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск с требованием о банкротстве Высокогорского горно-обогатительного комбината (Нижний Тагил), который является старейшим в регионе. Информация об этом появилась в картотеке электронных дел.

«Кредитор (заявитель) — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №16 по Свердловской области, должник — Высокогорский ГОК. Сумма претензий — 924,6 млн рублей», — говорится в материалах дела.

Это не единственный иск о банкротстве предприятия. Аналогичный иск поступил в адрес ГОКа от нижнетагильского МУПа «Тагилэнерго». Ранее стало известно, что ВГОК переживает сложные времена. В середине декабря 2022 года на предприятии снизили потребление электроэнергии из-за долга в 240 млн рублей перед энергетиками. «Задолженность во многом связана с экономической ситуацией в стране, поэтому пока к компании применять жесткие санкции не будем», — говорил тогда руководитель свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов.

Высокогорский ГОК входит в группу компаний НПРО «Урал» и ведет историю с 1721 года. Он является крупнейшим горнодобывающим предприятием в регионе.