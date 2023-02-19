19 февраля 2023

ФНС банкротит старейший ГОК в Нижнем Тагиле

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Качканарского горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ КГОК). Свердловская область, Качканар, добыча руды, качканарский гок, кгок, карьер, евраз кгок
У Высокогорского ГОКа возникли проблемы Фото:

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск с требованием о банкротстве Высокогорского горно-обогатительного комбината (Нижний Тагил), который является старейшим в регионе. Информация об этом появилась в картотеке электронных дел.

«Кредитор (заявитель) — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №16 по Свердловской области, должник — Высокогорский ГОК. Сумма претензий — 924,6 млн рублей», — говорится в материалах дела.

Это не единственный иск о банкротстве предприятия. Аналогичный иск поступил в адрес ГОКа от нижнетагильского МУПа «Тагилэнерго». Ранее стало известно, что ВГОК переживает сложные времена. В середине декабря 2022 года на предприятии снизили потребление электроэнергии из-за долга в 240 млн рублей перед энергетиками. «Задолженность во многом связана с экономической ситуацией в стране, поэтому пока к компании применять жесткие санкции не будем», — говорил тогда руководитель свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов.

Высокогорский ГОК входит в группу компаний НПРО «Урал» и ведет историю с 1721 года. Он является крупнейшим горнодобывающим предприятием в регионе.

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В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск с требованием о банкротстве Высокогорского горно-обогатительного комбината (Нижний Тагил), который является старейшим в регионе. Информация об этом появилась в картотеке электронных дел. «Кредитор (заявитель) — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №16 по Свердловской области, должник — Высокогорский ГОК. Сумма претензий — 924,6 млн рублей», — говорится в материалах дела. Это не единственный иск о банкротстве предприятия. Аналогичный иск поступил в адрес ГОКа от нижнетагильского МУПа «Тагилэнерго». Ранее стало известно, что ВГОК переживает сложные времена. В середине декабря 2022 года на предприятии снизили потребление электроэнергии из-за долга в 240 млн рублей перед энергетиками. «Задолженность во многом связана с экономической ситуацией в стране, поэтому пока к компании применять жесткие санкции не будем», — говорил тогда руководитель свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов. Высокогорский ГОК входит в группу компаний НПРО «Урал» и ведет историю с 1721 года. Он является крупнейшим горнодобывающим предприятием в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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