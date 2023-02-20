Евросоюз пообещал ввести санкции против Китая из-за помощи России в СВО

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Флаг Евросоюза. Москва, флаг евросоюза, европа
ЕС введет санкции против Китая, если КНР будет поставлять оружие для России, сказал Жан Ассельборн Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз пригрозил Китаю санкциями из-за помощи российской стороне путем поставок оружия. Об этом написали в Deutschlandfunk.

В издании указали, что поставки Китаем оружия в Россию будут означать «драматический поворот» для КНР. «Тогда Европейский союз будет вынужден ввести санкции против Китая», — заявил министр иностранных дел Люксенбурга Жан Ассельборн.

Также в материале отметили, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что у него есть информация, касающаяся передачи Китаем оружия и боеприпасов для России. По словам Блинкена, любое предоставление вооружения для РФ приведет к проблемам в американо-китайских отношениях.

Спецоперация проводится Россией с 24 февраля 2022 года. По словам, российского лидера Владимира Путина, целями СВО являются денацификация и демилитаризация киевского режима.

После начала конфликта Запад отвернулся от России и начал пытаться отрезать ее от мира с помощью санкций. Однако Китай стал одним из немногих государств, которые, невзирая на репутационные риски, решил поддержать РФ. В ходе встречи Путина и главы правящей партии КНР Си Цзиньпина обсуждалось дальнейшее укрепление стратегического союза двух держав. Также оба лидера заявили о готовности противостоять нападкам со стороны коллективного Запада.

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Евросоюз пригрозил Китаю санкциями из-за помощи российской стороне путем поставок оружия. Об этом написали в Deutschlandfunk. В издании указали, что поставки Китаем оружия в Россию будут означать «драматический поворот» для КНР. «Тогда Европейский союз будет вынужден ввести санкции против Китая», — заявил министр иностранных дел Люксенбурга Жан Ассельборн. Также в материале отметили, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что у него есть информация, касающаяся передачи Китаем оружия и боеприпасов для России. По словам Блинкена, любое предоставление вооружения для РФ приведет к проблемам в американо-китайских отношениях. Спецоперация проводится Россией с 24 февраля 2022 года. По словам, российского лидера Владимира Путина, целями СВО являются денацификация и демилитаризация киевского режима. После начала конфликта Запад отвернулся от России и начал пытаться отрезать ее от мира с помощью санкций. Однако Китай стал одним из немногих государств, которые, невзирая на репутационные риски, решил поддержать РФ. В ходе встречи Путина и главы правящей партии КНР Си Цзиньпина обсуждалось дальнейшее укрепление стратегического союза двух держав. Также оба лидера заявили о готовности противостоять нападкам со стороны коллективного Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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