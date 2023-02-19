19 февраля 2023
18 февраля 2023

К челябинскому бойцу отряда Кадырова приехали боевые товарищи из Чечни. Фото

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Чеченский добровольческий батальон Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, армия, донбасс, война, зачистка, ахмат, сво, кадыровцы
«Якудза» вместе с товарищами участвовал в спецоперации на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

К лидеру движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александру «Якудзе» Воложанину, который участвовал в спецоперации в составе спецназа «Ахмат», 20 февраля приехали боевые товарищи из Чечни. «Якудза» опубликовал совместное фото в социальных сетях, назвав гостей братьями.

«Братья приехали в Челябинск. „Якудза“, „Муслим“, „Хабиб“, „Борзый“, „Дерзкий“. Слава России!», — написал Воложанин в своем telegram-канале.

Ранее у Воложанина закончился контракт, и он решил устроиться замполитом и вдохновлять людей на защиту страны. По словам «Якудзы», командир батальона Южного округа может помочь ему с устройством.

Якудза начал участвовать в спецоперации в качестве добровольца. В мае 2022 года, после прохождения обучения в Российском университете спецназа в Гудермесе он попал на передовую. В одном из боев он получил серьезную травму, которую пришлось долго залечивать. После возращения в строй он работал разведчиком и штурмовиком.

«Якудза» (крайний слева) назвал гостей своими братьями
Фото:

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К лидеру движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александру «Якудзе» Воложанину, который участвовал в спецоперации в составе спецназа «Ахмат», 20 февраля приехали боевые товарищи из Чечни. «Якудза» опубликовал совместное фото в социальных сетях, назвав гостей братьями. «Братья приехали в Челябинск. „Якудза“, „Муслим“, „Хабиб“, „Борзый“, „Дерзкий“. Слава России!», — написал Воложанин в своем telegram-канале. Ранее у Воложанина закончился контракт, и он решил устроиться замполитом и вдохновлять людей на защиту страны. По словам «Якудзы», командир батальона Южного округа может помочь ему с устройством. Якудза начал участвовать в спецоперации в качестве добровольца. В мае 2022 года, после прохождения обучения в Российском университете спецназа в Гудермесе он попал на передовую. В одном из боев он получил серьезную травму, которую пришлось долго залечивать. После возращения в строй он работал разведчиком и штурмовиком.
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