«Якудза» вместе с товарищами участвовал в спецоперации на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

К лидеру движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александру «Якудзе» Воложанину, который участвовал в спецоперации в составе спецназа «Ахмат», 20 февраля приехали боевые товарищи из Чечни. «Якудза» опубликовал совместное фото в социальных сетях, назвав гостей братьями.

«Братья приехали в Челябинск. „Якудза“, „Муслим“, „Хабиб“, „Борзый“, „Дерзкий“. Слава России!», — написал Воложанин в своем telegram-канале.

Ранее у Воложанина закончился контракт, и он решил устроиться замполитом и вдохновлять людей на защиту страны. По словам «Якудзы», командир батальона Южного округа может помочь ему с устройством.

Якудза начал участвовать в спецоперации в качестве добровольца. В мае 2022 года, после прохождения обучения в Российском университете спецназа в Гудермесе он попал на передовую. В одном из боев он получил серьезную травму, которую пришлось долго залечивать. После возращения в строй он работал разведчиком и штурмовиком.