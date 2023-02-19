Адвокат мужа погибшей медсестры из Сургута сделала заявление

Предстаивтель мужа погибшей медсестры из Сургута намерена доказать вину подсудимой

Представитель потерпевшего намерена доказать вину старшей медсестры травматологии Ольги Матвийчук Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) представитель потерпевшей стороны по делу о доведении до самоубийства медсестры Евгения Кротова сделала заявление по завершении судебного заседания. Она сообщила, что намерена полностью доказать вину старшей медсестры Ольги Матвийчук, передает журналист URA.RU из зала суда.

«Сегодня допрашивали потерпевшего, и он прямо указывает на Матвийчук как на человека, который довел до самоубийства его супругу. В деле есть все доказательства виновности Матвейчук. Дело для меня эмоционально сложное. Погибла молодая женщина, у которой остался маленький ребенок», — прокомментировала Кротова.

Представитель потерпевшего — адвокат из Екатеринбурга — специализируется на медицинских делах. По ее словам, в ХМАО это первый случай доведения до самоубийства в стенах больницы происходят редко. «По 110-й [статье УК РФ в моей практике] это первый случай», — добавила Кротова.

Ранее URA.RU писало, что муж погибшей медсестры заявил об угрозах, которые он получал во время предварительного следствия. По его словам, ему предложили обороняться газовым баллончиком.