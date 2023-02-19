19 февраля 2023

Муж погибшей медсестры из Сургута заявил в суде, что ему угрожали

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Радик Ташмагамбетов заявил в суде, что получал угрозы в ходе следствия Фото:

В Сургуте (ХМАО) муж погибшей медсестры травматологического центра Радик Ташмагамбетов сообщил во время судебного разбирательства, что после смерти супруги получал угрозы. Потерпевший заявил в суде, что в ответ на сообщение об этом ему выдали баллончик для самозащиты, передает корреспондент URA.RU из зала судебных заседаний.

«На вопрос судьи, получал ли Ташмагамбетов угрозы в ходе предварительного следствия, он ответил утвердительно. По словам супруга погибшей, в ответ на сообщени об угрозах ему выдали газовый баллончик и сказали, чтобы сам защищался», — передает журналист агентства.

Потерпевший в ходе судебного заседания не уточнил, кто именно выдал ему средство защиты. Рассмотрение дела продолжится 21 февраля в 14.30.

Ранее URA.RU писало, что Ташмагамбетов дал в суде показания. По его словам, супруга получала угрозы со стороны юриста больницы, который грозился завести на нее уголовное дело после жалобы женщины в трудовую инспекцию.

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В Сургуте (ХМАО) муж погибшей медсестры травматологического центра Радик Ташмагамбетов сообщил во время судебного разбирательства, что после смерти супруги получал угрозы. Потерпевший заявил в суде, что в ответ на сообщение об этом ему выдали баллончик для самозащиты, передает корреспондент URA.RU из зала судебных заседаний. «На вопрос судьи, получал ли Ташмагамбетов угрозы в ходе предварительного следствия, он ответил утвердительно. По словам супруга погибшей, в ответ на сообщени об угрозах ему выдали газовый баллончик и сказали, чтобы сам защищался», — передает журналист агентства. Потерпевший в ходе судебного заседания не уточнил, кто именно выдал ему средство защиты. Рассмотрение дела продолжится 21 февраля в 14.30. Ранее URA.RU писало, что Ташмагамбетов дал в суде показания. По его словам, супруга получала угрозы со стороны юриста больницы, который грозился завести на нее уголовное дело после жалобы женщины в трудовую инспекцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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