Муж погибшей медсестры из Сургута заявил в суде, что ему угрожали

20 февраля 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Радик Ташмагамбетов заявил в суде, что получал угрозы в ходе следствия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) муж погибшей медсестры травматологического центра Радик Ташмагамбетов сообщил во время судебного разбирательства, что после смерти супруги получал угрозы. Потерпевший заявил в суде, что в ответ на сообщение об этом ему выдали баллончик для самозащиты, передает корреспондент URA.RU из зала судебных заседаний. «На вопрос судьи, получал ли Ташмагамбетов угрозы в ходе предварительного следствия, он ответил утвердительно. По словам супруга погибшей, в ответ на сообщени об угрозах ему выдали газовый баллончик и сказали, чтобы сам защищался», — передает журналист агентства. Потерпевший в ходе судебного заседания не уточнил, кто именно выдал ему средство защиты. Рассмотрение дела продолжится 21 февраля в 14.30. Ранее URA.RU писало, что Ташмагамбетов дал в суде показания. По его словам, супруга получала угрозы со стороны юриста больницы, который грозился завести на нее уголовное дело после жалобы женщины в трудовую инспекцию.

В Сургуте (ХМАО) муж погибшей медсестры травматологического центра Радик Ташмагамбетов сообщил во время судебного разбирательства, что после смерти супруги получал угрозы. Потерпевший заявил в суде, что в ответ на сообщение об этом ему выдали баллончик для самозащиты, передает корреспондент URA.RU из зала судебных заседаний. «На вопрос судьи, получал ли Ташмагамбетов угрозы в ходе предварительного следствия, он ответил утвердительно. По словам супруга погибшей, в ответ на сообщени об угрозах ему выдали газовый баллончик и сказали, чтобы сам защищался», — передает журналист агентства. Потерпевший в ходе судебного заседания не уточнил, кто именно выдал ему средство защиты. Рассмотрение дела продолжится 21 февраля в 14.30. Ранее URA.RU писало, что Ташмагамбетов дал в суде показания. По его словам, супруга получала угрозы со стороны юриста больницы, который грозился завести на нее уголовное дело после жалобы женщины в трудовую инспекцию.