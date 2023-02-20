Военный из ХМАО погиб в ходе спецоперации

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Николай Вафин погиб 1 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель поселка Березово (ХМАО) Николай Вафин погиб в зоне проведения спецоперации на территории Украины. Как сообщается на странице администрации Березовского района, мужчина проходил службу по контракту.

«В ходе специальной военной операции 1 февраля 2023 года погиб житель поселка Березово Николай Вафин. 21 октября 2022 года убыл в зону СВО для прохождения военной службы по контракту», — указано в сообщении.

До военной службы Вафин работал в полиции и МЧС. У военного остались родители, жена и дети. С Вафиным простятся в Курганской области, где он родился.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Разделяем боль утраты и скорбим вместе с вами», — сообщили в мэрии.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, это была вынужденная мера, направленная на защиту жителей Донбасса от геноцида ВСУ.

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Житель поселка Березово (ХМАО) Николай Вафин погиб в зоне проведения спецоперации на территории Украины. Как сообщается на странице администрации Березовского района, мужчина проходил службу по контракту. «В ходе специальной военной операции 1 февраля 2023 года погиб житель поселка Березово Николай Вафин. 21 октября 2022 года убыл в зону СВО для прохождения военной службы по контракту», — указано в сообщении. До военной службы Вафин работал в полиции и МЧС. У военного остались родители, жена и дети. С Вафиным простятся в Курганской области, где он родился. «Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Разделяем боль утраты и скорбим вместе с вами», — сообщили в мэрии. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, это была вынужденная мера, направленная на защиту жителей Донбасса от геноцида ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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