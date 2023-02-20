В центре Челябинска перекроют движение из-за концерта-митинга. Скрин

21 февраля 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Движение перекроют на улицах Коммуны и Энтузиастов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 22 февраля перекроют движение транспорта на улицах Коммуны и Энтузиастов, чтобы провести митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «22 февраля начнется подготовка к проведению праздничного митинг-концерта „Слава защитникам Отечества“. Поэтому по улицам Коммуны и Энтузиастов будет ограничено движение транспорта до конца мероприятия. Изменения не касаются общественного транспорта», — сообщили в пресс-службе. Дорога будет перекрыта на улице Коммуны от улицы Энгельса до 2-го Институтского переулка и на улице Энтузиастов от улицы Коммуны до проспекта Ленина. Будет ограничен въезд на парковки у памятника Курчатову и по 2-му Институтскому переулку. Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» посвящен Дню защитников Отечества. На концерте выступит Вадим Самойлов (группа «Агата Кристи»). Движение транспорта будет перекрыто 22 февраля с 6 утра и до окончания мероприятия Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В Челябинске 22 февраля перекроют движение транспорта на улицах Коммуны и Энтузиастов, чтобы провести митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «22 февраля начнется подготовка к проведению праздничного митинг-концерта „Слава защитникам Отечества“. Поэтому по улицам Коммуны и Энтузиастов будет ограничено движение транспорта до конца мероприятия. Изменения не касаются общественного транспорта», — сообщили в пресс-службе. Дорога будет перекрыта на улице Коммуны от улицы Энгельса до 2-го Институтского переулка и на улице Энтузиастов от улицы Коммуны до проспекта Ленина. Будет ограничен въезд на парковки у памятника Курчатову и по 2-му Институтскому переулку. Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» посвящен Дню защитников Отечества. На концерте выступит Вадим Самойлов (группа «Агата Кристи»).