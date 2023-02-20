В Челябинске 22 февраля перекроют движение транспорта на улицах Коммуны и Энтузиастов, чтобы провести митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«22 февраля начнется подготовка к проведению праздничного митинг-концерта „Слава защитникам Отечества“. Поэтому по улицам Коммуны и Энтузиастов будет ограничено движение транспорта до конца мероприятия. Изменения не касаются общественного транспорта», — сообщили в пресс-службе.
Дорога будет перекрыта на улице Коммуны от улицы Энгельса до 2-го Институтского переулка и на улице Энтузиастов от улицы Коммуны до проспекта Ленина. Будет ограничен въезд на парковки у памятника Курчатову и по 2-му Институтскому переулку.
Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» посвящен Дню защитников Отечества. На концерте выступит Вадим Самойлов (группа «Агата Кристи»).
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