20 февраля 2023

В центре Челябинска перекроют движение из-за концерта-митинга. Скрин

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ГАИ, ГИБДД, ДПС. Поздравление женщин-водителей. Челябинск, гибдд, дпс, гаи
Движение перекроют на улицах Коммуны и Энтузиастов Фото:

В Челябинске 22 февраля перекроют движение транспорта на улицах Коммуны и Энтузиастов, чтобы провести митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«22 февраля начнется подготовка к проведению праздничного митинг-концерта „Слава защитникам Отечества“. Поэтому по улицам Коммуны и Энтузиастов будет ограничено движение транспорта до конца мероприятия. Изменения не касаются общественного транспорта», — сообщили в пресс-службе.

Дорога будет перекрыта на улице Коммуны от улицы Энгельса до 2-го Институтского переулка и на улице Энтузиастов от улицы Коммуны до проспекта Ленина. Будет ограничен въезд на парковки у памятника Курчатову и по 2-му Институтскому переулку.

Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» посвящен Дню защитников Отечества. На концерте выступит Вадим Самойлов (группа «Агата Кристи»).

Движение транспорта будет перекрыто 22 февраля с 6 утра и до окончания мероприятия
Фото:

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В Челябинске 22 февраля перекроют движение транспорта на улицах Коммуны и Энтузиастов, чтобы провести митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «22 февраля начнется подготовка к проведению праздничного митинг-концерта „Слава защитникам Отечества“. Поэтому по улицам Коммуны и Энтузиастов будет ограничено движение транспорта до конца мероприятия. Изменения не касаются общественного транспорта», — сообщили в пресс-службе. Дорога будет перекрыта на улице Коммуны от улицы Энгельса до 2-го Институтского переулка и на улице Энтузиастов от улицы Коммуны до проспекта Ленина. Будет ограничен въезд на парковки у памятника Курчатову и по 2-му Институтскому переулку. Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» посвящен Дню защитников Отечества. На концерте выступит Вадим Самойлов (группа «Агата Кристи»).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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