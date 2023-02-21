21 февраля 2023

Глава Сургута озвучил планы выпустить телеверсию концерта Газманова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт посвященный Дню Победы. Челябинск, газманов олег
Газманов выступил вечером 21 февраля в Ледовом дворце спорта Фото:

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов после прошедшего концерта Олега Газманова сообщил о планах выпустить телевизионную версию выступления народного артиста. Об этом мэр сообщил на своей странице в telegram-канале.

«В замысле вместе с партнерами из OMEDIA! подарить городу и телевизионную версию выступления. Пока над этим еще нужно поработать. Если все сложится, через какое-то время сообщу детали дополнительно», — говорится в сообщении.

Филатов поблагодарил Олега Газманова и его группу за дух патриотизма, а жителей города и гостей — за искренность и душевность. Он отметил, что песни народного артиста делают нас еще сильнее и крепче духовно.

Ранее URA.RU сообщало, что югорские мэры съезжались в Сургут на концерт Олега Газманова, который состоялся вечером 21 февраля в Ледовом дворце спорта. Мероприятие проходило под лозунгом «Вперед, Россия!». На концерте исполнитель впервые спел новую версию своей песни «Единственная моя». Артист переписал ее по просьбе своей жены.

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов после прошедшего концерта Олега Газманова сообщил о планах выпустить телевизионную версию выступления народного артиста. Об этом мэр сообщил на своей странице в telegram-канале. «В замысле вместе с партнерами из OMEDIA! подарить городу и телевизионную версию выступления. Пока над этим еще нужно поработать. Если все сложится, через какое-то время сообщу детали дополнительно», — говорится в сообщении. Филатов поблагодарил Олега Газманова и его группу за дух патриотизма, а жителей города и гостей — за искренность и душевность. Он отметил, что песни народного артиста делают нас еще сильнее и крепче духовно. Ранее URA.RU сообщало, что югорские мэры съезжались в Сургут на концерт Олега Газманова, который состоялся вечером 21 февраля в Ледовом дворце спорта. Мероприятие проходило под лозунгом «Вперед, Россия!». На концерте исполнитель впервые спел новую версию своей песни «Единственная моя». Артист переписал ее по просьбе своей жены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...