Глава Сургута озвучил планы выпустить телеверсию концерта Газманова

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов после прошедшего концерта Олега Газманова сообщил о планах выпустить телевизионную версию выступления народного артиста. Об этом мэр сообщил на своей странице в telegram-канале.
«В замысле вместе с партнерами из OMEDIA! подарить городу и телевизионную версию выступления. Пока над этим еще нужно поработать. Если все сложится, через какое-то время сообщу детали дополнительно», — говорится в сообщении.
Филатов поблагодарил Олега Газманова и его группу за дух патриотизма, а жителей города и гостей — за искренность и душевность. Он отметил, что песни народного артиста делают нас еще сильнее и крепче духовно.
Ранее URA.RU сообщало, что югорские мэры съезжались в Сургут на концерт Олега Газманова, который состоялся вечером 21 февраля в Ледовом дворце спорта. Мероприятие проходило под лозунгом «Вперед, Россия!». На концерте исполнитель впервые спел новую версию своей песни «Единственная моя». Артист переписал ее по просьбе своей жены.
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