Глава Сургута озвучил планы выпустить телеверсию концерта Газманова

22 февраля 2023 в 05:34 Размер текста - 17 +

Газманов выступил вечером 21 февраля в Ледовом дворце спорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов после прошедшего концерта Олега Газманова сообщил о планах выпустить телевизионную версию выступления народного артиста. Об этом мэр сообщил на своей странице в telegram-канале. «В замысле вместе с партнерами из OMEDIA! подарить городу и телевизионную версию выступления. Пока над этим еще нужно поработать. Если все сложится, через какое-то время сообщу детали дополнительно», — говорится в сообщении. Филатов поблагодарил Олега Газманова и его группу за дух патриотизма, а жителей города и гостей — за искренность и душевность. Он отметил, что песни народного артиста делают нас еще сильнее и крепче духовно. Ранее URA.RU сообщало, что югорские мэры съезжались в Сургут на концерт Олега Газманова, который состоялся вечером 21 февраля в Ледовом дворце спорта. Мероприятие проходило под лозунгом «Вперед, Россия!». На концерте исполнитель впервые спел новую версию своей песни «Единственная моя». Артист переписал ее по просьбе своей жены.

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов после прошедшего концерта Олега Газманова сообщил о планах выпустить телевизионную версию выступления народного артиста. Об этом мэр сообщил на своей странице в telegram-канале. «В замысле вместе с партнерами из OMEDIA! подарить городу и телевизионную версию выступления. Пока над этим еще нужно поработать. Если все сложится, через какое-то время сообщу детали дополнительно», — говорится в сообщении. Филатов поблагодарил Олега Газманова и его группу за дух патриотизма, а жителей города и гостей — за искренность и душевность. Он отметил, что песни народного артиста делают нас еще сильнее и крепче духовно. Ранее URA.RU сообщало, что югорские мэры съезжались в Сургут на концерт Олега Газманова, который состоялся вечером 21 февраля в Ледовом дворце спорта. Мероприятие проходило под лозунгом «Вперед, Россия!». На концерте исполнитель впервые спел новую версию своей песни «Единственная моя». Артист переписал ее по просьбе своей жены.