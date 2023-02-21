Олег Голиков угостил приготовленными блинами своих сослуживцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, находящийся в данный момент на фронте, приготовил масленичные блины на передовой и угостил ими сослуживцев. Процесс приготовления он опубликовал в социальных сетях.

«В этом году масленичная неделя проходит в военно-полевых условиях, но праздник есть праздник. А значит, главное блюдо обязательно должно быть на столе. И пусть кухня — под открытым небом, все необходимое здесь есть. Так что блины получились на славу», — написал Голиков в своем telegram-канале.

Парламентарий отметил, что особый вкус блинам придал присланный из региона мед. Он также поздравил всех земляков с праздником.

«С Масленицей вас, друзья! Пусть наступающая весна принесет надежду, и пусть ваши близкие будут рядом. Скорой победы всем нам!», — подытожил Голиков.

Голиков стал одним из первых депутатов Госдумы, который отправился на фронт после начала частичной мобилизации, проходившей в РФ в период с 21 сентября по 28 октября 2022 года. В середине января он продлил контракт с Минобороны РФ еще на три месяца. Подразделение Голикова занимается разведкой.