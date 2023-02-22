Пермяки подали в суд на соседа из-за забора

Забор и часть дома соседа были на участке пермяков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Перми подали в суд на соседа по участку из-за дома и забора на их земле. Пермяки потребовали через суд снести дома, часть которого находилась на участке собственников и перенести забор, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Истцы обратились в суд с иском к ответчику об устранении препятствий в пользовании земельным участком, о возложении обязанности переноса части ограждения, сносе капитального строения», — говорится в решении. Площадь спорного участка составляла 61 кв. метр.

В суде ответчик подал встречный иск к истцам об установлении новой границы между участками и признании старой недействительной. Во время судебного заседания выяснилось, что смежная граница участков соседей была заново определена в 2007 году. Это было сделано с нарушениями, так как тогда на участке ответчика уже стояло жилое строение и границу определили под объектом. Таким образом край участка был смещен на три метра. Суд встал на сторону ответчика, постановил признать недействительными нынешние границы и установить новые.