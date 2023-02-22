Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков поздравил однополчан с Днем защитника Отечества

23 февраля 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Недавно Голиков, как и его коллега Олег Колесников, приезжал на побывку и рассказывал о ситуации на фронте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков поздравил однополчан с Днем защитника Отечества. Поздравление он опубликовал в соцсетях. «С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! Спустя год от начала спецоперации России на Украине, этот праздник стал для нас особенно актуальным. Сегодня находясь на передовой в СВО, поздравляю всех наших товарищей, военнослужащих, и их близких, с Праздником! Спасибо Вам за героизм, мужество и бесстрашную защиту нашей большой Родины! ЖЕЛАЮ ВСЕМ НАМ ПОБЕДЫ!», — написал Голиков в своем telrgram-канале. Олег Голиков один из первых в числе депутатов-добровольцев отправился на фронт, как и его коллега по Госдуме Олег Колесников. Оба прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад». Недавно Голиков разместил в соцсетях ролик, как он готовит в полевых условиях на передовой масленичные блины и угощает ими сослуживцев.

Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков поздравил однополчан с Днем защитника Отечества. Поздравление он опубликовал в соцсетях. «С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! Спустя год от начала спецоперации России на Украине, этот праздник стал для нас особенно актуальным. Сегодня находясь на передовой в СВО, поздравляю всех наших товарищей, военнослужащих, и их близких, с Праздником! Спасибо Вам за героизм, мужество и бесстрашную защиту нашей большой Родины! ЖЕЛАЮ ВСЕМ НАМ ПОБЕДЫ!», — написал Голиков в своем telrgram-канале. Олег Голиков один из первых в числе депутатов-добровольцев отправился на фронт, как и его коллега по Госдуме Олег Колесников. Оба прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад». Недавно Голиков разместил в соцсетях ролик, как он готовит в полевых условиях на передовой масленичные блины и угощает ими сослуживцев.