22 февраля 2023

Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков поздравил однополчан с Днем защитника Отечества

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Голиков Олег. Челябинск, голиков олег
Недавно Голиков, как и его коллега Олег Колесников, приезжал на побывку и рассказывал о ситуации на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков поздравил однополчан с Днем защитника Отечества. Поздравление он опубликовал в соцсетях.

«С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! Спустя год от начала спецоперации России на Украине, этот праздник стал для нас особенно актуальным. Сегодня находясь на передовой в СВО, поздравляю всех наших товарищей, военнослужащих, и их близких, с Праздником! Спасибо Вам за героизм, мужество и бесстрашную защиту нашей большой Родины! ЖЕЛАЮ ВСЕМ НАМ ПОБЕДЫ!», — написал Голиков в своем telrgram-канале.

Олег Голиков один из первых в числе депутатов-добровольцев отправился на фронт, как и его коллега по Госдуме Олег Колесников. Оба прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад». Недавно Голиков разместил в соцсетях ролик, как он готовит в полевых условиях на передовой масленичные блины и угощает ими сослуживцев.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков поздравил однополчан с Днем защитника Отечества. Поздравление он опубликовал в соцсетях. «С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! Спустя год от начала спецоперации России на Украине, этот праздник стал для нас особенно актуальным. Сегодня находясь на передовой в СВО, поздравляю всех наших товарищей, военнослужащих, и их близких, с Праздником! Спасибо Вам за героизм, мужество и бесстрашную защиту нашей большой Родины! ЖЕЛАЮ ВСЕМ НАМ ПОБЕДЫ!», — написал Голиков в своем telrgram-канале. Олег Голиков один из первых в числе депутатов-добровольцев отправился на фронт, как и его коллега по Госдуме Олег Колесников. Оба прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад». Недавно Голиков разместил в соцсетях ролик, как он готовит в полевых условиях на передовой масленичные блины и угощает ими сослуживцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...