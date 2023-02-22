Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков поздравил однополчан с Днем защитника Отечества. Поздравление он опубликовал в соцсетях.
«С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! Спустя год от начала спецоперации России на Украине, этот праздник стал для нас особенно актуальным. Сегодня находясь на передовой в СВО, поздравляю всех наших товарищей, военнослужащих, и их близких, с Праздником! Спасибо Вам за героизм, мужество и бесстрашную защиту нашей большой Родины! ЖЕЛАЮ ВСЕМ НАМ ПОБЕДЫ!», — написал Голиков в своем telrgram-канале.
Олег Голиков один из первых в числе депутатов-добровольцев отправился на фронт, как и его коллега по Госдуме Олег Колесников. Оба прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад». Недавно Голиков разместил в соцсетях ролик, как он готовит в полевых условиях на передовой масленичные блины и угощает ими сослуживцев.
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