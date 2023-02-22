Глава Прикамья Дмитрий Махонин возложил цветы в честь Дня защитника Отечества (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин возложил цветы к мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу. В торжественной церемонии принял участие глава Перми Алексей Демкин. Об этом сообщается на сайте администрации Перми.

«В Перми в честь Дня защитника Отечества, 23 февраля, состоялось традиционное возложение цветов к Вечному огню у мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу. В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Перми Алексей Демкин, главный Федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих, Герой России Сергей Яшкин и председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин», — указано на сайте мэрии. Также в возложении цветов и венков приняли участие военнослужащие, представители федеральных структур, ветеранских, общественных и религиозных организаций, юнармейцы и студотряды.

Ранее URA.RU писало, что в Перми прошел митинг-концерт, приуроченный к 23 февраля. На мероприятие, посвященному Дню защитника Отечества, собралось в парке имени Горького несколько тысяч пермяков.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин возложил цветы к Вечному огню в честь Дня защитника Отечества Фото: МЧС России по Пермскому краю

В торжественной церемонии принял участие глава Перми Алексей Демкин и главный Федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников Фото: администрация города Перми