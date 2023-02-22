На 23 Февраля в Екатеринбурге запустили салют из пушек, участвовавших в ВОВ. Фото, видео

23 февраля 2023 в 21:42 Размер текста - 17 +

Военные произвели залп в честь Дня защитника Отечества Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Екатеринбурге в парке Маяковского артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) запустили салют с помощью противотанковых пушек ЗИС-3, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Сегодня, в День защитника Отечества, в парке Маяковского военные по-особому запустили салют в небо. Они произвели залпы из шести раритетных орудий», — сообщил журналист агентства. 76-ти миллиметровые противотанковые пушки ЗИС-3 выпущены в 1942 году. Каждое из артиллерийских орудий имеет уникальный опыт боевого применения в ходе сражений в период ВОВ. Ранее сообщалось о подготовке военных к салюту на 23 Февраля. Артиллеристы готовились на полигоне «Свердловский» еще за неделю до праздника. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в парке Маяковского артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) запустили салют с помощью противотанковых пушек ЗИС-3, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Сегодня, в День защитника Отечества, в парке Маяковского военные по-особому запустили салют в небо. Они произвели залпы из шести раритетных орудий», — сообщил журналист агентства. 76-ти миллиметровые противотанковые пушки ЗИС-3 выпущены в 1942 году. Каждое из артиллерийских орудий имеет уникальный опыт боевого применения в ходе сражений в период ВОВ. Ранее сообщалось о подготовке военных к салюту на 23 Февраля. Артиллеристы готовились на полигоне «Свердловский» еще за неделю до праздника.