22 февраля 2023

На 23 Февраля в Екатеринбурге запустили салют из пушек, участвовавших в ВОВ. Фото, видео

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Музей артиллерии Мотовилихинских заводов. Пермь, военная техника, орудие, пушка, музей мотовилихинских заводов
Военные произвели залп в честь Дня защитника Отечества Фото:

В Екатеринбурге в парке Маяковского артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) запустили салют с помощью противотанковых пушек ЗИС-3, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Сегодня, в День защитника Отечества, в парке Маяковского военные по-особому запустили салют в небо. Они произвели залпы из шести раритетных орудий», — сообщил журналист агентства. 76-ти миллиметровые противотанковые пушки ЗИС-3 выпущены в 1942 году. Каждое из артиллерийских орудий имеет уникальный опыт боевого применения в ходе сражений в период ВОВ.

Ранее сообщалось о подготовке военных к салюту на 23 Февраля. Артиллеристы готовились на полигоне «Свердловский» еще за неделю до праздника.

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В Екатеринбурге в парке Маяковского артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) запустили салют с помощью противотанковых пушек ЗИС-3, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Сегодня, в День защитника Отечества, в парке Маяковского военные по-особому запустили салют в небо. Они произвели залпы из шести раритетных орудий», — сообщил журналист агентства. 76-ти миллиметровые противотанковые пушки ЗИС-3 выпущены в 1942 году. Каждое из артиллерийских орудий имеет уникальный опыт боевого применения в ходе сражений в период ВОВ. Ранее сообщалось о подготовке военных к салюту на 23 Февраля. Артиллеристы готовились на полигоне «Свердловский» еще за неделю до праздника.
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