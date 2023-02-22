В Екатеринбурге в парке Маяковского артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) запустили салют с помощью противотанковых пушек ЗИС-3, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
«Сегодня, в День защитника Отечества, в парке Маяковского военные по-особому запустили салют в небо. Они произвели залпы из шести раритетных орудий», — сообщил журналист агентства. 76-ти миллиметровые противотанковые пушки ЗИС-3 выпущены в 1942 году. Каждое из артиллерийских орудий имеет уникальный опыт боевого применения в ходе сражений в период ВОВ.
Ранее сообщалось о подготовке военных к салюту на 23 Февраля. Артиллеристы готовились на полигоне «Свердловский» еще за неделю до праздника.
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