Пермские школьники воссоздали снесенный в Риге памятник советским воинам

Пермские школьники воссоздали снесенный в Латвии советский памятник при помощи кисточек и краски Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ученики одной из школ в Перми нарисовали на стене образовательного учреждения снесенный в Риге (Латвия) памятник советским воинам-освободителям. По словам самих учеников, на это их вдохновили воспоминания прадедушек и прабабушек, которые освобождали Прибалтику.

«Пермские школьники воссоздали снесенный в Риге памятник советским воинам на стене собственной школы. Там точно не снесут», — пишет Mash.

По данным СМИ, эту идею уже поддержали в департаменте образования Прикамья. Подобные полотна должны появится еще, минимум, в десяти образовательных учреждениях города.

Снос памятника воинам-освободителям в правительстве Латвии разрешили в мае 2022 года. После официального постановления местные жители до позднего вечера дежурили возле монумента, охраняя его. Позже полиция Риги полностью перекрыла доступ к архитектурному объекту.