22 февраля 2023

Школьники из Перми показали, как защитить Отечество при помощи краски и кисточек. Видео

Пермские школьники воссоздали снесенный в Риге памятник советским воинам
© Служба новостей «URA.RU»
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Сны улиц. Тюмень, краски, рисование
Пермские школьники воссоздали снесенный в Латвии советский памятник при помощи кисточек и краски Фото:

Ученики одной из школ в Перми нарисовали на стене образовательного учреждения снесенный в Риге (Латвия) памятник советским воинам-освободителям. По словам самих учеников, на это их вдохновили воспоминания прадедушек и прабабушек, которые освобождали Прибалтику.

«Пермские школьники воссоздали снесенный в Риге памятник советским воинам на стене собственной школы. Там точно не снесут», — пишет Mash.

По данным СМИ, эту идею уже поддержали в департаменте образования Прикамья. Подобные полотна должны появится еще, минимум, в десяти образовательных учреждениях города.

Снос памятника воинам-освободителям в правительстве Латвии разрешили в мае 2022 года. После официального постановления местные жители до позднего вечера дежурили возле монумента, охраняя его. Позже полиция Риги полностью перекрыла доступ к архитектурному объекту.

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Ученики одной из школ в Перми нарисовали на стене образовательного учреждения снесенный в Риге (Латвия) памятник советским воинам-освободителям. По словам самих учеников, на это их вдохновили воспоминания прадедушек и прабабушек, которые освобождали Прибалтику. «Пермские школьники воссоздали снесенный в Риге памятник советским воинам на стене собственной школы. Там точно не снесут», — пишет Mash. По данным СМИ, эту идею уже поддержали в департаменте образования Прикамья. Подобные полотна должны появится еще, минимум, в десяти образовательных учреждениях города. Снос памятника воинам-освободителям в правительстве Латвии разрешили в мае 2022 года. После официального постановления местные жители до позднего вечера дежурили возле монумента, охраняя его. Позже полиция Риги полностью перекрыла доступ к архитектурному объекту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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