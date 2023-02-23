Поезд насмерть сбил свердловчанку, переходившую пути в неположенном месте

Свердловчанка попала под поезд, переходив пути в неположенном месте Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловской области поезд сбил женщину, переходившую пути в неположенном месте. Свердловчанка скончалась по пути в больницу, сообщили в пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

«Машинист грузового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на женщину, переходящую пути в неустановленном для этого месте, однако наезд предотвратить не удалось. Пострадавшая скончалась по пути следования в больницу», — рассказали в пресс-смлужбе ведомства.

Инцидент произошел примерно 14:40 24 февраля на пятом километре станций Углежжение — Филькино. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что 30 января грузовой поезд на 37 километре станций Хризолитовый-Колюткино (Свердловская область) насмерть сбил мужчину. Свердловчанин переходил пути в неположенном месте.