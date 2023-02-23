23 февраля 2023

Поезд насмерть сбил свердловчанку, переходившую пути в неположенном месте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных. Тюмень , ржд, поезд
Свердловчанка попала под поезд, переходив пути в неположенном месте Фото:

В Свердловской области поезд сбил женщину, переходившую пути в неположенном месте. Свердловчанка скончалась по пути в больницу, сообщили в пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

«Машинист грузового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на женщину, переходящую пути в неустановленном для этого месте, однако наезд предотвратить не удалось. Пострадавшая скончалась по пути следования в больницу», — рассказали в пресс-смлужбе ведомства.

Инцидент произошел примерно 14:40 24 февраля на пятом километре станций Углежжение — Филькино. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что 30 января грузовой поезд на 37 километре станций Хризолитовый-Колюткино (Свердловская область) насмерть сбил мужчину. Свердловчанин переходил пути в неположенном месте.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Свердловской области поезд сбил женщину, переходившую пути в неположенном месте. Свердловчанка скончалась по пути в больницу, сообщили в пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры. «Машинист грузового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на женщину, переходящую пути в неустановленном для этого месте, однако наезд предотвратить не удалось. Пострадавшая скончалась по пути следования в больницу», — рассказали в пресс-смлужбе ведомства. Инцидент произошел примерно 14:40 24 февраля на пятом километре станций Углежжение — Филькино. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что 30 января грузовой поезд на 37 километре станций Хризолитовый-Колюткино (Свердловская область) насмерть сбил мужчину. Свердловчанин переходил пути в неположенном месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...