В Свердловской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину

30 января 2023 в 23:02 Размер текста - 17 +

Поезд сбил мужчину на 37 километре станций Хризолитовый-Колюткино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Грузовой поезд на 37 километре станций Хризолитовый-Колюткино (Свердловская область) насмерть сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «На 37 километре станций Хризолитовый-Колюткино Свердловской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирован мужчина. Предварительная причина травмирования — неосторожные действия самого пострадавшего, переходящего железнодорожные пути в неположенном месте», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел примерно в 20 часов 30 января. К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа и свердловский транспортный прокурор. «Свердловской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия в целях установления причин и обстоятельств произошедшего», — добавили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Грузовой поезд на 37 километре станций Хризолитовый-Колюткино (Свердловская область) насмерть сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «На 37 километре станций Хризолитовый-Колюткино Свердловской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирован мужчина. Предварительная причина травмирования — неосторожные действия самого пострадавшего, переходящего железнодорожные пути в неположенном месте», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел примерно в 20 часов 30 января. К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа и свердловский транспортный прокурор. «Свердловской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия в целях установления причин и обстоятельств произошедшего», — добавили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.