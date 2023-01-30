В Свердловской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Грузовой поезд на 37 километре станций Хризолитовый-Колюткино (Свердловская область) насмерть сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«На 37 километре станций Хризолитовый-Колюткино Свердловской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирован мужчина. Предварительная причина травмирования — неосторожные действия самого пострадавшего, переходящего железнодорожные пути в неположенном месте», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел примерно в 20 часов 30 января. К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа и свердловский транспортный прокурор. «Свердловской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия в целях установления причин и обстоятельств произошедшего», — добавили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
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