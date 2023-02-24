24 февраля 2023
23 февраля 2023

«Ъ»: проректоров Пермского университета уволили законно

Проректоры ПГНИУ Блусь и Дорофеева уволены по соглашению сторон
© Служба новостей «URA.RU»
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Начало строительства часовни в ПГНИУ. Пермь, первый корпус пгниу
В ПГНИУ не утихают кадровые скандалы Фото:

Проректоры Пермского университета (ПГНИУ) Павел Блусь и Яна Дорофеева уволены из вуза на законных основаниях. Как пишет «Коммерсант-Прикамье», расторжение контрактов произошло по соглашению сторон.

«Павел Блусь и Яна Дорофеева, занимавшие в должности проректоров по общим вопросам и связям с государственными органами, уволились по соглашению сторон», — пишет издание. Ссылается оно на источники, близкие к вузу.

Ранее сообщалось, что Блусь и Дорофеева намерены обратиться в трудовую инспекцию и суд. Источники говорили, что, по мнению экс-проректоров, их права при расторжении договора были нарушены.

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Проректоры Пермского университета (ПГНИУ) Павел Блусь и Яна Дорофеева уволены из вуза на законных основаниях. Как пишет «Коммерсант-Прикамье», расторжение контрактов произошло по соглашению сторон. «Павел Блусь и Яна Дорофеева, занимавшие в должности проректоров по общим вопросам и связям с государственными органами, уволились по соглашению сторон», — пишет издание. Ссылается оно на источники, близкие к вузу. Ранее сообщалось, что Блусь и Дорофеева намерены обратиться в трудовую инспекцию и суд. Источники говорили, что, по мнению экс-проректоров, их права при расторжении договора были нарушены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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