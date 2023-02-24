«Ъ»: проректоров Пермского университета уволили законно

Проректоры ПГНИУ Блусь и Дорофеева уволены по соглашению сторон

В ПГНИУ не утихают кадровые скандалы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Проректоры Пермского университета (ПГНИУ) Павел Блусь и Яна Дорофеева уволены из вуза на законных основаниях. Как пишет «Коммерсант-Прикамье», расторжение контрактов произошло по соглашению сторон.

«Павел Блусь и Яна Дорофеева, занимавшие в должности проректоров по общим вопросам и связям с государственными органами, уволились по соглашению сторон», — пишет издание. Ссылается оно на источники, близкие к вузу.

Ранее сообщалось, что Блусь и Дорофеева намерены обратиться в трудовую инспекцию и суд. Источники говорили, что, по мнению экс-проректоров, их права при расторжении договора были нарушены.