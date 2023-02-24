«Ъ»: проректоров Пермского университета уволили законно

В ПГНИУ не утихают кадровые скандалы
Проректоры Пермского университета (ПГНИУ) Павел Блусь и Яна Дорофеева уволены из вуза на законных основаниях. Как пишет «Коммерсант-Прикамье», расторжение контрактов произошло по соглашению сторон.
«Павел Блусь и Яна Дорофеева, занимавшие в должности проректоров по общим вопросам и связям с государственными органами, уволились по соглашению сторон», — пишет издание. Ссылается оно на источники, близкие к вузу.
Ранее сообщалось, что Блусь и Дорофеева намерены обратиться в трудовую инспекцию и суд. Источники говорили, что, по мнению экс-проректоров, их права при расторжении договора были нарушены.
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