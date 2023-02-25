Немецкий ученый: ядерный арсенал РФ способен превратить мир в руины

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По словам Ульриха Кюна, взрывной силы РФ хватит для превращения мира в руины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ядерного потенциала России хватило бы для того, чтобы «превратить земной шар в руины». Об этом заявил научный сотрудник Гамбургского Института исследования проблем мира и политики безопасности, координатор проекта по проблемам глубоких сокращений ядерных вооружений Ульрих Кюн.

Ученый предположил, что РФ имеет в распоряжении порядка 6000 единиц ядерного оружия. «Даже если бы половина этого оружия вышла из строя, взрывной силы России все равно хватило бы, чтобы превратить весь земной шар в руины», — заявил Ульрих Кюн. Его слова приводит ZDFheute.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей. Именно поэтому она никогда не должна быть развязана. Также российский лидер говорил о том, что у РФ нет никакой необходимости наносить ядерный удар по украинской территории. При этом он отметил, что в крайнем случае российская сторона будет защищаться всеми возможными способами.

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Ядерного потенциала России хватило бы для того, чтобы «превратить земной шар в руины». Об этом заявил научный сотрудник Гамбургского Института исследования проблем мира и политики безопасности, координатор проекта по проблемам глубоких сокращений ядерных вооружений Ульрих Кюн. Ученый предположил, что РФ имеет в распоряжении порядка 6000 единиц ядерного оружия. «Даже если бы половина этого оружия вышла из строя, взрывной силы России все равно хватило бы, чтобы превратить весь земной шар в руины», — заявил Ульрих Кюн. Его слова приводит ZDFheute. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей. Именно поэтому она никогда не должна быть развязана. Также российский лидер говорил о том, что у РФ нет никакой необходимости наносить ядерный удар по украинской территории. При этом он отметил, что в крайнем случае российская сторона будет защищаться всеми возможными способами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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