Немецкий ученый: ядерный арсенал РФ способен превратить мир в руины

25 февраля 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

По словам Ульриха Кюна, взрывной силы РФ хватит для превращения мира в руины Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ядерного потенциала России хватило бы для того, чтобы «превратить земной шар в руины». Об этом заявил научный сотрудник Гамбургского Института исследования проблем мира и политики безопасности, координатор проекта по проблемам глубоких сокращений ядерных вооружений Ульрих Кюн. Ученый предположил, что РФ имеет в распоряжении порядка 6000 единиц ядерного оружия. «Даже если бы половина этого оружия вышла из строя, взрывной силы России все равно хватило бы, чтобы превратить весь земной шар в руины», — заявил Ульрих Кюн. Его слова приводит ZDFheute . Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей. Именно поэтому она никогда не должна быть развязана. Также российский лидер говорил о том, что у РФ нет никакой необходимости наносить ядерный удар по украинской территории. При этом он отметил, что в крайнем случае российская сторона будет защищаться всеми возможными способами.

Ядерного потенциала России хватило бы для того, чтобы «превратить земной шар в руины». Об этом заявил научный сотрудник Гамбургского Института исследования проблем мира и политики безопасности, координатор проекта по проблемам глубоких сокращений ядерных вооружений Ульрих Кюн. Ученый предположил, что РФ имеет в распоряжении порядка 6000 единиц ядерного оружия. «Даже если бы половина этого оружия вышла из строя, взрывной силы России все равно хватило бы, чтобы превратить весь земной шар в руины», — заявил Ульрих Кюн. Его слова приводит ZDFheute. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей. Именно поэтому она никогда не должна быть развязана. Также российский лидер говорил о том, что у РФ нет никакой необходимости наносить ядерный удар по украинской территории. При этом он отметил, что в крайнем случае российская сторона будет защищаться всеми возможными способами.