Пермское агропредприятие поменяло американского поставщика спецтехники на китайского

Пермское агропредприятие стало дилером китайского производителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

ООО «Агропроф» из Перми перестало заниматься дилерством техники американской фирмы John Deere и теперь представляет китайскую корпорацию Weichai Lovol. Об этом рассказал учредитель и гендиректор компании Рустам Насыров. По его словам, перепрофилирование потребовалось потому, что после начала спецоперации на Украине технику из США перестали поставлять в Россию.

«После начала спецоперации компания John Deere приостановила поставки техники. Теперь ООО „Агропроф“ является эксклюзивным дилером Weichai Lovol на территории Приволжского и Уральского федеральных округов», — рассказал Рустам Насыров. Его цитирует «Коммерсант-Прикамье».

Американский поставщик перестал сотрудничать с пермским предприятием в марте прошлого года. При этом «Агропроф» по-прежнему занимается обслуживанием техники John Deere. Машины привозят в страну по программе параллельного импорта.

Проблемы с поставками товаров и их удорожание последовали за введенными против России санкциями. На этом фоне многие зарубежные компании были вынуждены покинуть российский рынок. Страны коллективного Запада усилили санкционное давление на РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что введенные ограничения наносят больше ущерба странам, которые их вводят. Так, один из немецких телеканалов показал сюжет про антироссийские санкции. В нем на примере Прикамья рассказывается, что ограничения не оказывают влияния на население. Для съемок корреспондент лично приехал в Пермь.