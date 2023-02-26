В свердловском городе зафиксировали случай бешенства из-за дикой лисы

В поселке Студенческом выявили случай бешенства у лисы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Студенческом (Белоярский городской округ, Свердловская область) выявили случай бешенства у лисы. Владельцев попросили вакцинировать своих питомцев от опасного инфекционного заболевания. Об этом сообщается в одной из соцсетей города.

«21 февраля руководителю ГБУСО Белоярская ветстанция поступило сообщение от гражданина о том, что в ночь с 20 февраля на 21 февраля на территорию двора его брата, проживающего в поселке Студенческом на улице Лесной, забежала лиса и залезла в будку собаки. Дикое животное было ликвидировано. В этот же день был отобран патматериал и доставлен в ГБУСО „Свердловская областная ветеринарная лаборатория“ для исследования на бешенство. 21 февраля диагноз бешенство подтвердилось. С 22 февраля в Студенческом началась бесплатная вакцинация против бешенства собак, кошек, крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и лошадей», — сказано в сообщении, опубликованном в группе «ВКонтакте» «Зона-СГ: город Заречный и Белоярская АЭС».

Ранее URA.RU писало, что в Невьянске (Свердловская область) выявили бешенство у собаки. Владельцев собак и кошек обязали провести вакцинацию против опасного вируса.