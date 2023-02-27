Под новые заводы в Миассе отведут большой участок земли

В Миассе подготовят проекты планировки и межевания на 25 га земли Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) под новые заводы отведут 25 га земли. В городской мэрии занялись формированием проектной документации на Центральный планировочный участок, находящийся на Тургоякском шоссе.

«Принять решение о подготовке документации по планировке территории, расположенной в Центральном планировочном районе Миасса, в промышленной зоне западнее Тургоякского шоссе. Срок действия постановления составляет два года со зня его принятия», — отмечается в опубликованном на сайте мэрии документе.

В Агентстве инвестиционного развития города URA.RU пояснили, что речь идет о создании проектов планировки и межевания земли. Проектантам предстоит запланировать расположение зданий и коммуникаций. Земля отводится под промышленное строительство.

Представители крупного бизнеса Миасса отметили в разговоре с URA.RU, что подъезды к земле ограничены рекой, ранее построенными промпредприятиями, железной дорогой и садовым товариществом «Строитель-2». Данный участок уже становился предметом спора горожан в 2020 году, часть которых не пожелала, чтобы здесь строили логистический центр компании Wildberries.