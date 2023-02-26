Пермские родители рассказали о ненависти своих детей к школе

Опрос: пятая часть пермских школьников ненавидит школу

27 февраля 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Больше всего ненавидят школу ученики 5-9 классов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ходе опроса 20% пермских родителей заявили, что их дети не любят или ненавидят школу. Такими результатами социального исследования с URA.RU поделились в компании Superjob. «Каждый шестой (16%) говорит, что дети не любят школу, а 4% признается, что ребенок испытывает к школьным будням ненависть», — рассказали в компании. Чаще всего (24% опрошенных) о ненависти детей к школе рассказывали родители учащихся 5-9 классов. Причиной ненависти родители чаще всего считают отношение учителей к ученикам (47%). По мнению 24%, детям неинтересно учиться. Еще 14% указали, что неприязнь идет от буллинга сверстников, 15% — от большой нагрузки на школьников, 11% — от плохого качества образования, 9% — от лени детей, 4% — от домашних заданий. Чаще всего дети относятся к школе нейтрально, о чем рассказали 31% родителей. Почти четверть (24%) хорошо относятся к своему учебному заведению. 10% — особенно любят школу. Среди родителей о ненависти к своей школе говорили только 8% опрошенных, о спокойном отношении — 31%, о симпатии — 18%. Еще 15% — не любили школу, 11% любили очень сильно.

В ходе опроса 20% пермских родителей заявили, что их дети не любят или ненавидят школу. Такими результатами социального исследования с URA.RU поделились в компании Superjob. «Каждый шестой (16%) говорит, что дети не любят школу, а 4% признается, что ребенок испытывает к школьным будням ненависть», — рассказали в компании. Чаще всего (24% опрошенных) о ненависти детей к школе рассказывали родители учащихся 5-9 классов. Причиной ненависти родители чаще всего считают отношение учителей к ученикам (47%). По мнению 24%, детям неинтересно учиться. Еще 14% указали, что неприязнь идет от буллинга сверстников, 15% — от большой нагрузки на школьников, 11% — от плохого качества образования, 9% — от лени детей, 4% — от домашних заданий. Чаще всего дети относятся к школе нейтрально, о чем рассказали 31% родителей. Почти четверть (24%) хорошо относятся к своему учебному заведению. 10% — особенно любят школу. Среди родителей о ненависти к своей школе говорили только 8% опрошенных, о спокойном отношении — 31%, о симпатии — 18%. Еще 15% — не любили школу, 11% любили очень сильно.