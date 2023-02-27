В Екатеринбурге пострадала пассажирка автобуса из-за массового ДТП

В Екатеринбурге возле цирка на пересечении улиц Куйбышева — 8 марта столкнулись пять автомобилей. В результате массовой аварии госпитализировали пассажирку автобуса с черепно-мозговой травмой, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Возле цирка столкнулись пять машин. Водитель Volkswagen неправильно выбрал дистанцию. В результате аварии пострадала 32-летняя девушка, которая сидела в автобусе. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и ушибом левого предплечья», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Авария произошла вечером 27 января. В Госавтоинспекции призвали водителей не отвлекаться за рулем, соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными во время управления транспортных средств.
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