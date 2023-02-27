27 февраля 2023

В Екатеринбурге пострадала пассажирка автобуса из-за массового ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, холод, зима, пассажир, автобус, общественный транспорт, остановка общественного транспорта, снегопад, городской транспорт, автотранспорт
В результате массового ДТП в больницу увезли пассажирку автобуса Фото:

В Екатеринбурге возле цирка на пересечении улиц Куйбышева — 8 марта столкнулись пять автомобилей. В результате массовой аварии госпитализировали пассажирку автобуса с черепно-мозговой травмой, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Возле цирка столкнулись пять машин. Водитель Volkswagen неправильно выбрал дистанцию. В результате аварии пострадала 32-летняя девушка, которая сидела в автобусе. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и ушибом левого предплечья», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла вечером 27 января. В Госавтоинспекции призвали водителей не отвлекаться за рулем, соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными во время управления транспортных средств.

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В Екатеринбурге возле цирка на пересечении улиц Куйбышева — 8 марта столкнулись пять автомобилей. В результате массовой аварии госпитализировали пассажирку автобуса с черепно-мозговой травмой, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Возле цирка столкнулись пять машин. Водитель Volkswagen неправильно выбрал дистанцию. В результате аварии пострадала 32-летняя девушка, которая сидела в автобусе. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и ушибом левого предплечья», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла вечером 27 января. В Госавтоинспекции призвали водителей не отвлекаться за рулем, соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными во время управления транспортных средств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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