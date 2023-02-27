В Екатеринбурге пострадала пассажирка автобуса из-за массового ДТП

27 февраля 2023 в 23:57 Размер текста - 17 +

В результате массового ДТП в больницу увезли пассажирку автобуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге возле цирка на пересечении улиц Куйбышева — 8 марта столкнулись пять автомобилей. В результате массовой аварии госпитализировали пассажирку автобуса с черепно-мозговой травмой, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Возле цирка столкнулись пять машин. Водитель Volkswagen неправильно выбрал дистанцию. В результате аварии пострадала 32-летняя девушка, которая сидела в автобусе. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и ушибом левого предплечья», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла вечером 27 января. В Госавтоинспекции призвали водителей не отвлекаться за рулем, соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными во время управления транспортных средств. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге возле цирка на пересечении улиц Куйбышева — 8 марта столкнулись пять автомобилей. В результате массовой аварии госпитализировали пассажирку автобуса с черепно-мозговой травмой, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Возле цирка столкнулись пять машин. Водитель Volkswagen неправильно выбрал дистанцию. В результате аварии пострадала 32-летняя девушка, которая сидела в автобусе. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и ушибом левого предплечья», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла вечером 27 января. В Госавтоинспекции призвали водителей не отвлекаться за рулем, соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными во время управления транспортных средств.