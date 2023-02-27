27 февраля 2023

В Екатеринбург ради боя прилетел «Лысый хищник» Исмаилов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бой между Исмаиловым и Штырковым пройдет 7 марта в ДИВСе Фото:

В Екатеринбург прилетел боец Магомед Исмаилов по прозвищу «Лысый хищник». Спортсмен планирует провести бой по правилам бокса против «Уральского халка» Ивана Штыркова, сообщили URA.RU в промоутерской компании RCC.

«Мы сейчас только что выходили и говорили о том, что Екатеринбург стал для нас родным местом. Здесь я провел несколько противостояний: RCC Fight Show, бой против Александра Шлеменко. Очень часто посещаю Екатеринбург, мне здесь нравится», — рассказал Магомед Исмаилов.

По его мнению, бой с Штырковым будет непростым. «Самая большая угроза для меня — это Иван Штырков. Он самый опасный для меня оппонент», — подытожил Исмаилов.

Ранее URA.RU сообщало, что бой между Штырковым и Исмаиловым пройдет 7 марта в Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. Для «Уральского халка» встречу называют боем-реваншем, спортсмены уже встречались в 2020 году, тогда победу одержал Исмаилов.

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Фото:
Фото:

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В Екатеринбург прилетел боец Магомед Исмаилов по прозвищу «Лысый хищник». Спортсмен планирует провести бой по правилам бокса против «Уральского халка» Ивана Штыркова, сообщили URA.RU в промоутерской компании RCC. «Мы сейчас только что выходили и говорили о том, что Екатеринбург стал для нас родным местом. Здесь я провел несколько противостояний: RCC Fight Show, бой против Александра Шлеменко. Очень часто посещаю Екатеринбург, мне здесь нравится», — рассказал Магомед Исмаилов. По его мнению, бой с Штырковым будет непростым. «Самая большая угроза для меня — это Иван Штырков. Он самый опасный для меня оппонент», — подытожил Исмаилов. Ранее URA.RU сообщало, что бой между Штырковым и Исмаиловым пройдет 7 марта в Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. Для «Уральского халка» встречу называют боем-реваншем, спортсмены уже встречались в 2020 году, тогда победу одержал Исмаилов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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