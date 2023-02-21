«Уральский халк» Штырков и «Лысый хищник» Исмаилов проведут реванш по правилам бокса. Фото

Бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов сразятся в Екатеринбурге 7 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Штырков и Исмаилов уже встречались в 2020-м году, тогда победу одержал Исмаилов Фото:

Бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов сразятся в Екатеринбурге 7 марта. Это будет бой-реванш по правилам бокса, сообщили URA.RU в промоутерской компании RCC.

«Бой станет главным событием вечера бокса от RCC Boxing Promotions, который состоится 7 марта в Екатеринбурге на пятитысячной арене ДИВС. Регламент поединка — шесть раундов, 10-унцовые перчатки, весовая категория до 93 кг», — рассказали организаторы.

В 2020-м году бойцы уже встречались, но в октагоне. Тогда победу одержал Исмаилов. За прошедшее время оба бойца также попробовали себя в боксе — «Уральский халк» Штырков одержал уверенную победу над Иваном Смирновым, а «Лысый хищник» Исмаилов победил Александра Илича и Оланреваджу Дуродолу.

Билеты на турнир уже в продаже. Их стоимость — от 700 рублей. В начале февраля дочернюю организацию Русской медной компании (РМК) RCC Boxing Promotions признали лучшей промоутерской компанией за 2021—2022 год.

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Бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов сразятся в Екатеринбурге 7 марта. Это будет бой-реванш по правилам бокса, сообщили URA.RU в промоутерской компании RCC. «Бой станет главным событием вечера бокса от RCC Boxing Promotions, который состоится 7 марта в Екатеринбурге на пятитысячной арене ДИВС. Регламент поединка — шесть раундов, 10-унцовые перчатки, весовая категория до 93 кг», — рассказали организаторы. В 2020-м году бойцы уже встречались, но в октагоне. Тогда победу одержал Исмаилов. За прошедшее время оба бойца также попробовали себя в боксе — «Уральский халк» Штырков одержал уверенную победу над Иваном Смирновым, а «Лысый хищник» Исмаилов победил Александра Илича и Оланреваджу Дуродолу. Билеты на турнир уже в продаже. Их стоимость — от 700 рублей. В начале февраля дочернюю организацию Русской медной компании (РМК) RCC Boxing Promotions признали лучшей промоутерской компанией за 2021—2022 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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