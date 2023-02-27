Свердловский пиарщик, уехавший на СВО, потроллил иноагента Крашенинникова*

28 февраля 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Екатеринбургский пиарщик Маматов (на фото) высмеял оппозиционера Крашенинникова* Фото: Анна Майорова © URA.RU Екатеринбургский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов потроллил политолога и оппозиционера Федора Крашенинникова* (внесен минюстом РФ в список физлиц-иноагентов). Причиной троллинга стало то, что Крашенинников усомнился в намерениях Маматова поехать в зону проведения спецоперации. К слову, известный политтехнолог Маматов ушел добровольцем на СВО. В зоне спецоперации он получил ВУС (Военно-учетная специальность — прим.ред) — рядовой стрелок. В его обязанности входит — рытье окопов и строительство блиндажей. Также разгрузка и загрузка военных грузовиков «Урал», рубка дров, топка печки, приготовление еды, починка одежды, чистка оружия и другое. «Оказывается, антироссийский блогер Федя Крашенинников осенью был уверен, что Платон ни на какую войну не поедет. А если вдруг все-таки поедет, то сразу там и ляжет. Передайте кто-нибудь Феде в его эмигрантскую Литву, или куда он там удрал из Екатеринбурга, плохие новости: 1. Реально поехал 2. Все еще жив 3. Никакого пригрезившегося тебе „После России“ не будет. Россия будет всегда. Потому что Россия — это мы», — написал Маматов в своем в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что свердловский политтехнолог Платон Маматов продемонстрировал трофейное оружие, которое принадлежало НАТО. Маматов ушел на фронт в начале декабря 2022. *Федор Крашенинников признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов потроллил политолога и оппозиционера Федора Крашенинникова* (внесен минюстом РФ в список физлиц-иноагентов). Причиной троллинга стало то, что Крашенинников усомнился в намерениях Маматова поехать в зону проведения спецоперации. К слову, известный политтехнолог Маматов ушел добровольцем на СВО. В зоне спецоперации он получил ВУС (Военно-учетная специальность — прим.ред) — рядовой стрелок. В его обязанности входит — рытье окопов и строительство блиндажей. Также разгрузка и загрузка военных грузовиков «Урал», рубка дров, топка печки, приготовление еды, починка одежды, чистка оружия и другое. «Оказывается, антироссийский блогер Федя Крашенинников осенью был уверен, что Платон ни на какую войну не поедет. А если вдруг все-таки поедет, то сразу там и ляжет. Передайте кто-нибудь Феде в его эмигрантскую Литву, или куда он там удрал из Екатеринбурга, плохие новости: 1. Реально поехал 2. Все еще жив 3. Никакого пригрезившегося тебе „После России“ не будет. Россия будет всегда. Потому что Россия — это мы», — написал Маматов в своем в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что свердловский политтехнолог Платон Маматов продемонстрировал трофейное оружие, которое принадлежало НАТО. Маматов ушел на фронт в начале декабря 2022. *Федор Крашенинников признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.