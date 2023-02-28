Свердловские природные парки попали на всероссийский конкурс

Два природных парка Свердловской области, «Бажовские места» и «Оленьи ручьи» попали в номинацию всероссийской премии «Маршрут построен». Об этом сообщили на сайте конкурса.
«Номинация „Место силы“. Природный парк „Бажовские места“ Сысерть (Свердловская область), природный парк „Оленьи ручьи“ поселок Бажуково (Свердловская область)», — рассказали на сайте премии «Маршрут построен».
По условиям конкурса можно голосовать за любое количество участников конкурса. Итоги премии проведут в апреле.
Ранее URA.RU сообщало что в свердловском аудиогиде Welcome to Ural появились новые маршруты. Туристам стали доступны доступны аудиомаршруты по Сысерти, Таволгам и Нижнему Тагилу.
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