За прогулку по нацпарку Златоуста спортивный болельщик заплатит до пяти тысяч рублей

До Откликного гребня Александр Мокин идти не собирался, но протокол оформили все равно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На спортивного болельщика из Миасса (Челябинская область) за прогулку по нацпарку «Таганай» возле Златоуста составили протокол со штрафом до пяти тысяч рублей. Как URA.RU рассказал Александр Мокин, решение о санкциях примут 14 марта.

«Приехал 25 февраля на Центральную усадьбу нацпарка, чтобы поболеть за друга-лыжника: он участвовал в соревнованиях „Лыжня за облака“. Пока участники убежали в горы, решил скоротать три часа ожидания и дойти до экотропы, но через 200 метров столкнулся с охраной парка. Теперь жду решения о штрафе, который составляет от трех до пяти тысяч рублей», — сообщил URA.RU Мокин.

Как URA.RU уточнили в пресс-службе нацпарка, мужчине несколько раз предложили зарегистрироваться: он пенсионер, и платить бы за регистрацию не пришлось. Однако Мокин этого не сделал. Он пояснил URA.RU, что в качестве упрека сотрудники предъявили пересечение границы парка без разрешения. Добавил: таких как он, кто хотел прогуляться, было много.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Мокин высказал недовольство избирательными ограничениями. Отметил, что не понимает, почему жители одних городов, чьи территории граничат с нацпарком, должны платить за посещение, а других — нет.