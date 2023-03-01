Китай нашел нового союзника в бывшем СССР

Си Цзиньпин: Китай будет укреплять отношения с Беларусью

01 марта 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Лукашенко прибыл в Пекин 28 февраля Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Китай будет укреплять сотрудничество с Беларусью в условиях нестабильной международной обстановки. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с лидером Беларуссии Александром Лукашенко в Пекине. «В условиях нестабильности и турбулентности международной обстановки Китай активно настроен на продолжение совместных усилий с Беларусью по укреплению политического взаимодоверия и практического сотрудничества в интересах динамичного, здорового и устойчивого развития двусторонних отношений», — заявил Си Цзиньпин, его слова приводит официальный сайт президента Республики Беларусь. Предыдущая встреча между лидерами двух государств проходила в 2022 году в Самарканде (город Узбекистана). Си Цзиньпин отметил, что в предыдущем году с беларусской делегацией был «замечательный разговор». Данная встреча послужила созданию плодотворного сотрудничества между Китаем и Беларусью, говорится на сайте президента Республики Беларусь. Александр Лукашенко прибыл в Китай 28 февраля. В белорусских СМИ сообщалось, что его визит продлится до 2 марта. Ожидается, что по итогам встречи стороны подпишут расширенный пакет документов о сотрудничестве двух стран. Лукашенко отметил, что если Китай будет сильным, тогда будет сильной Белоруссия, передает RT. Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отметила, что такой визит подтверждает укрепление взаимодействия между Москвой и Пекином. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Китай будет укреплять сотрудничество с Беларусью в условиях нестабильной международной обстановки. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с лидером Беларуссии Александром Лукашенко в Пекине. «В условиях нестабильности и турбулентности международной обстановки Китай активно настроен на продолжение совместных усилий с Беларусью по укреплению политического взаимодоверия и практического сотрудничества в интересах динамичного, здорового и устойчивого развития двусторонних отношений», — заявил Си Цзиньпин, его слова приводит официальный сайт президента Республики Беларусь. Предыдущая встреча между лидерами двух государств проходила в 2022 году в Самарканде (город Узбекистана). Си Цзиньпин отметил, что в предыдущем году с беларусской делегацией был «замечательный разговор». Данная встреча послужила созданию плодотворного сотрудничества между Китаем и Беларусью, говорится на сайте президента Республики Беларусь. Александр Лукашенко прибыл в Китай 28 февраля. В белорусских СМИ сообщалось, что его визит продлится до 2 марта. Ожидается, что по итогам встречи стороны подпишут расширенный пакет документов о сотрудничестве двух стран. Лукашенко отметил, что если Китай будет сильным, тогда будет сильной Белоруссия, передает RT. Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отметила, что такой визит подтверждает укрепление взаимодействия между Москвой и Пекином.