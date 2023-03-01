На окраину Перми приехал магический цирк, а в центр — пауки-гиганты

02 марта 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

На выставке будет представлено более 70 видов пауков Фото: Александр Мамаев © URA.RU Выходные в Перми будут насыщены мероприятиями, куда можно сходить с детьми. В ЦУМе откроется выставка пауков-гигантов, а на Гайве в ДК имени Чехова будет выступать магический цирк (0+). «Семейное шоу „Магический цирк“ пройдет 5 марта в 12:00 в ДК имени Чехова. Выставка пауков откроется в ЦУМе с 3 марта», — указано в афишах мероприятия. В программе семейного шоу: левитация предметов, танцующая панда, иллюзионное шоу, миллион мыльных пузырей, воздушные гимнасты, акробаты, огромные мячи, жонглеры и световое шоу. Билеты продаются в кассе ДК с 17:00 до 20:00 и перед представлением. Цена билета: 400,450 и 500 рублей в зависимости от приближенности к сцене. Дети до пяти лет включительно могу сидеть бесплатно, но на коленях у родителей. А на выставке пауков-гигантов можно будет посмотреть на живых пауков, сколопендр, скорпионов и ящериц. Будет представлено более 70 видов. Выставка будет работать с 10:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Вход для взрослых — 300 рублей, для детей — 250 рублей.

Выходные в Перми будут насыщены мероприятиями, куда можно сходить с детьми. В ЦУМе откроется выставка пауков-гигантов, а на Гайве в ДК имени Чехова будет выступать магический цирк (0+). «Семейное шоу „Магический цирк“ пройдет 5 марта в 12:00 в ДК имени Чехова. Выставка пауков откроется в ЦУМе с 3 марта», — указано в афишах мероприятия. В программе семейного шоу: левитация предметов, танцующая панда, иллюзионное шоу, миллион мыльных пузырей, воздушные гимнасты, акробаты, огромные мячи, жонглеры и световое шоу. Билеты продаются в кассе ДК с 17:00 до 20:00 и перед представлением. Цена билета: 400,450 и 500 рублей в зависимости от приближенности к сцене. Дети до пяти лет включительно могу сидеть бесплатно, но на коленях у родителей. А на выставке пауков-гигантов можно будет посмотреть на живых пауков, сколопендр, скорпионов и ящериц. Будет представлено более 70 видов. Выставка будет работать с 10:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Вход для взрослых — 300 рублей, для детей — 250 рублей.