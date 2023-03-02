В «Тинькофф банке» раскрыли, что изменится для клиентов из-за удаления приложения из App Store

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Очереди за деньгами в банкоматы. Челябинск, очередь в банкомат, тинькофф
Банк пообещал, что для клиентов ничего не изменится Фото:

После удаление «Тинькофф банка» из App Store для пользователей ничего не изменится. Новым же клиентам установить приложение помогут представители банка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в службе поддержки «Тинькофф банка».

«Все приложения Тинькофф, которые уже установлены у клиентов, продолжают работать, никаких ограничений по их использованию нет. Новым клиентам настроить доступ к мобильному приложению/личному кабинету поможет наш представитель на встрече при открытии продукта», — сообщили в службе поддержки.

ЕС ввел санкции против «Тинькофф банка» в рамках 10 пакета санкций. Пресс-служба «Росбанка» заверила, что это никак не скажется на клиентах. Позднее, 2 марта, приложение банка удалили из App Store.

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После удаление «Тинькофф банка» из App Store для пользователей ничего не изменится. Новым же клиентам установить приложение помогут представители банка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в службе поддержки «Тинькофф банка». «Все приложения Тинькофф, которые уже установлены у клиентов, продолжают работать, никаких ограничений по их использованию нет. Новым клиентам настроить доступ к мобильному приложению/личному кабинету поможет наш представитель на встрече при открытии продукта», — сообщили в службе поддержки. ЕС ввел санкции против «Тинькофф банка» в рамках 10 пакета санкций. Пресс-служба «Росбанка» заверила, что это никак не скажется на клиентах. Позднее, 2 марта, приложение банка удалили из App Store.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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