В «Тинькофф банке» раскрыли, что изменится для клиентов из-за удаления приложения из App Store

Банк пообещал, что для клиентов ничего не изменится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После удаление «Тинькофф банка» из App Store для пользователей ничего не изменится. Новым же клиентам установить приложение помогут представители банка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в службе поддержки «Тинькофф банка».

«Все приложения Тинькофф, которые уже установлены у клиентов, продолжают работать, никаких ограничений по их использованию нет. Новым клиентам настроить доступ к мобильному приложению/личному кабинету поможет наш представитель на встрече при открытии продукта», — сообщили в службе поддержки.

ЕС ввел санкции против «Тинькофф банка» в рамках 10 пакета санкций. Пресс-служба «Росбанка» заверила, что это никак не скажется на клиентах. Позднее, 2 марта, приложение банка удалили из App Store.