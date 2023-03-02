Екатеринбуржец украл у татарского артиста гармонь за 150 тысяч и сдал в ломбард за 1200

Музыкант из Татарстана оставил гармонь на вокзале, откуда ее похитил прохожий Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже гармони у артиста из Татарстана. Мужчина похитил инструмент стоимостью 150 тысяч рублей на вокзале и сдал в ломбард всего за 1200 рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО.

«Оперативники выяснили, что в день пропажи гармони пострадавший с труппой находился на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Отыграв концерт, музыканты ожидали поезд до Казани. После объявления посадки мужчина забыл футляр с инструментом на скамье в зале ожидания. Он решил, что его вместе с остальным багажом забрал кто-то из коллег. Обнаружил пропажу гражданин, только прибыв на малую родину», — рассказывают в полиции.

Мужчина написал заявление в полицию, и полицейские линейного отдела екатеринбургской полиции начали распутывать дело. Посмотрев камеры видеонаблюдения на вокзале, они установили, что гармонь забрал неизвестный мужчина. Предварительно он убедился, что за инструментом никто не следит. После этого он сдал гармонь в ломбард за 1200 рублей, хотя музыкант покупал ее за 150 тысяч рублей.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Екатеринбурга. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража», гармонь вернули владельцу.