Пьяный пермяк заживо сжег женщину и на девять лет угодил в колонию

В Пермском крае вердиктом коллегии присяжных заседателей осужден на девять лет колонии за совершение жестокого преступления житель Соликамска. Его признали виновным в смерти своей знакомой, которую он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заживо сжег. Об этом сообщает пресс-служба Соликамского городского суда.
«Признан виновным в следующем: 19 октября 2021 года, в дневное время, в квартире города Соликамска Пермского края, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни к потерпевшей, облил ее легковоспламеняющимся нефтепродуктом — смесью бензина и керосина. После чего с использованием источника открытого огня (зажигалки) поджег ее. В последующем потерпевшая от полученных ожогов скончалась», — говорится в сообщении пресс-службы суда. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на девять лет в исправительной колонии строгого режима.
Действия мужчины квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Вердиктом коллегии присяжных заседателей пермяк признан виновным в совершенном преступлении. Также с мужчины взыскали возмещение морального вреда на 2,5 млн рублей. Приговор пока не вступил в силу.
Ранее URA.RU рассказывало, что житель Пермского края сжег дом, чтобы скрыть двойное убийство. Оно было совершено подозреваемым во время пьяной ссоры.
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В Пермском крае вердиктом коллегии присяжных заседателей осужден на девять лет колонии за совершение жестокого преступления житель Соликамска. Его признали виновным в смерти своей знакомой, которую он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заживо сжег. Об этом сообщает пресс-служба Соликамского городского суда. «Признан виновным в следующем: 19 октября 2021 года, в дневное время, в квартире города Соликамска Пермского края, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни к потерпевшей, облил ее легковоспламеняющимся нефтепродуктом — смесью бензина и керосина. После чего с использованием источника открытого огня (зажигалки) поджег ее. В последующем потерпевшая от полученных ожогов скончалась», — говорится в сообщении пресс-службы суда. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на девять лет в исправительной колонии строгого режима. Действия мужчины квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Вердиктом коллегии присяжных заседателей пермяк признан виновным в совершенном преступлении. Также с мужчины взыскали возмещение морального вреда на 2,5 млн рублей. Приговор пока не вступил в силу. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Пермского края сжег дом, чтобы скрыть двойное убийство. Оно было совершено подозреваемым во время пьяной ссоры.