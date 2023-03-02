В Свердловской области могут показывать голливудские фильмы без лицензии

Омбудсмен Артюх: для свердловских кинотеатров нужно отменить ответственность за показ голливудских фильмов
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Предоткрытие ккт «Колизей» и показ фильма «Сила мечты». Екатеринбург, кинотеатр, колизей, кинозал
Кинотеатрам хотят помочь, сняв с них ответственность за показ голливудских фильмов без лицензии Фото:

В Свердловской области необходимо отменить ответственность для кинотеатров за показ голливудских фильмов без прокатного удостоверения. С таким предложением выступила уполномоченная по правам предпринимателей в регионе Елена Артюх. Оно опубликовано в ежегодном докладе омбудсмена, который появился на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

«Нами предложено министерству культуры Свердловской области проработать вопрос о направлении предложений в правительство РФ об отмене на 2023—2024 годы ответственности за показ фильма без прокатного удостоверения и непредоставление информации в единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах, если правообладатели отказались от публичной демонстрации фильмов в связи с введением санкций», — говорится в докладе.

Артюх также отмечает, что отрасль кинопоказа серьезно пострадала из-за санкций недружественных стран. Более 70% выручки от показа кино приходилось на фильмы голливудского производства. После ухода зарубежных компаний выручка кинотеатров в 2022 году сократилась на 44% по сравнению с 2021-м. Из 77 кинотеатров в регионе закрылись четыре, еще четыре сократили количество залов.

Ранее URA.RU писало, что страны Запада, в том числе США, ввели против России экономические санкции после начала российской спецоперации на Украине. В частности, многие иностранные компании покинули российский рынок. Одной из первых из России ушла корпорация IMAX, которая предоставляла кинотеатрам РФ широкоформатные фильмы.

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В Свердловской области необходимо отменить ответственность для кинотеатров за показ голливудских фильмов без прокатного удостоверения. С таким предложением выступила уполномоченная по правам предпринимателей в регионе Елена Артюх. Оно опубликовано в ежегодном докладе омбудсмена, который появился на интернет-портале правовой информации Свердловской области. «Нами предложено министерству культуры Свердловской области проработать вопрос о направлении предложений в правительство РФ об отмене на 2023—2024 годы ответственности за показ фильма без прокатного удостоверения и непредоставление информации в единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах, если правообладатели отказались от публичной демонстрации фильмов в связи с введением санкций», — говорится в докладе. Артюх также отмечает, что отрасль кинопоказа серьезно пострадала из-за санкций недружественных стран. Более 70% выручки от показа кино приходилось на фильмы голливудского производства. После ухода зарубежных компаний выручка кинотеатров в 2022 году сократилась на 44% по сравнению с 2021-м. Из 77 кинотеатров в регионе закрылись четыре, еще четыре сократили количество залов. Ранее URA.RU писало, что страны Запада, в том числе США, ввели против России экономические санкции после начала российской спецоперации на Украине. В частности, многие иностранные компании покинули российский рынок. Одной из первых из России ушла корпорация IMAX, которая предоставляла кинотеатрам РФ широкоформатные фильмы.
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