03 марта 2023

В Свердловской области простятся с погибшим бойцом на Украине. Фото

В Реже простятся с погибшим на спецоперации Петром Фуфаровым
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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, похороны солдата СВО, воинские захоронения
В Реже простятся с рядовым Петром Фуфаровым Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Режевском городском округе Свердловской области 4 марта простятся с погибшим в ходе спецоперации на Украине Фуфаровым Петром. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Карташов.

«Режевляне, наш город простится с Фуфаровым Петром Михайловичем. Он отдал свою жизнь, защищая интересы нашей Родины на спецоперации», — написал Карташов в соцсети «ВКонтакте».

Иван Карташов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего бойца. «Память о Петре мы будем хранить и передавать из поколения в поколение», — заявил глава.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса.

С погибшим простятся 4 марта
Фото:

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В Режевском городском округе Свердловской области 4 марта простятся с погибшим в ходе спецоперации на Украине Фуфаровым Петром. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Карташов. «Режевляне, наш город простится с Фуфаровым Петром Михайловичем. Он отдал свою жизнь, защищая интересы нашей Родины на спецоперации», — написал Карташов в соцсети «ВКонтакте». Иван Карташов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего бойца. «Память о Петре мы будем хранить и передавать из поколения в поколение», — заявил глава. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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