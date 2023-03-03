В Реже простятся с погибшим на спецоперации Петром Фуфаровым

В Реже простятся с рядовым Петром Фуфаровым Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Режевском городском округе Свердловской области 4 марта простятся с погибшим в ходе спецоперации на Украине Фуфаровым Петром. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Карташов.

«Режевляне, наш город простится с Фуфаровым Петром Михайловичем. Он отдал свою жизнь, защищая интересы нашей Родины на спецоперации», — написал Карташов в соцсети «ВКонтакте».

Иван Карташов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего бойца. «Память о Петре мы будем хранить и передавать из поколения в поколение», — заявил глава.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса.