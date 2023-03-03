В Режевском городском округе Свердловской области 4 марта простятся с погибшим в ходе спецоперации на Украине Фуфаровым Петром. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Карташов.
«Режевляне, наш город простится с Фуфаровым Петром Михайловичем. Он отдал свою жизнь, защищая интересы нашей Родины на спецоперации», — написал Карташов в соцсети «ВКонтакте».
Иван Карташов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего бойца. «Память о Петре мы будем хранить и передавать из поколения в поколение», — заявил глава.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса.
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