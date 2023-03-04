Годовой доход мэра Перми в разы выше, чем у глав городов УрФО

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Заседание правительства Пермского края. Пермь, демкин алексей
За 2021 год Алексей Демкин заработал 16,4 млн рублей Фото:

Мэр Перми Алексей Демкин за год заработал в разы больше денег, чем главы городов УрФО. Данные опубликованы в декларациях о доходах за 2021 год.

«Алексей Демкин, по данным декларации, заработал 16,4 млн рублей. Мэр Челябинска Наталья Котова — 6,8 миллиона, глава Тюмени Руслан Кухарук — 6 млн рублей. Следом идут мэр Екатеринбурга Алексей Орлов с 5,6 млн рублей и мэр Кургана Елена Ситникова с 3,9 миллиона», — сообщает портал Е1.RU, журналисты которого сравнили доходы мэров из главных городов УрФО и Перми.

Возглавляющий и замыкающая список — мэр Перми Алексей Демкин и глава Кургана Елена Ситникова — заступили на пост в 2021 году. Декларации о доходах чиновников за прошлый год пока не опубликованы. Также сообщается, что с этого года декларации депутатов начнут публиковать в обобщенном виде, не указывая персональные данные.

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Мэр Перми Алексей Демкин за год заработал в разы больше денег, чем главы городов УрФО. Данные опубликованы в декларациях о доходах за 2021 год. «Алексей Демкин, по данным декларации, заработал 16,4 млн рублей. Мэр Челябинска Наталья Котова — 6,8 миллиона, глава Тюмени Руслан Кухарук — 6 млн рублей. Следом идут мэр Екатеринбурга Алексей Орлов с 5,6 млн рублей и мэр Кургана Елена Ситникова с 3,9 миллиона», — сообщает портал Е1.RU, журналисты которого сравнили доходы мэров из главных городов УрФО и Перми. Возглавляющий и замыкающая список — мэр Перми Алексей Демкин и глава Кургана Елена Ситникова — заступили на пост в 2021 году. Декларации о доходах чиновников за прошлый год пока не опубликованы. Также сообщается, что с этого года декларации депутатов начнут публиковать в обобщенном виде, не указывая персональные данные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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