Годовой доход мэра Перми в разы выше, чем у глав городов УрФО

04 марта 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

За 2021 год Алексей Демкин заработал 16,4 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэр Перми Алексей Демкин за год заработал в разы больше денег, чем главы городов УрФО. Данные опубликованы в декларациях о доходах за 2021 год. «Алексей Демкин, по данным декларации, заработал 16,4 млн рублей. Мэр Челябинска Наталья Котова — 6,8 миллиона, глава Тюмени Руслан Кухарук — 6 млн рублей. Следом идут мэр Екатеринбурга Алексей Орлов с 5,6 млн рублей и мэр Кургана Елена Ситникова с 3,9 миллиона», — сообщает портал Е1.RU, журналисты которого сравнили доходы мэров из главных городов УрФО и Перми. Возглавляющий и замыкающая список — мэр Перми Алексей Демкин и глава Кургана Елена Ситникова — заступили на пост в 2021 году. Декларации о доходах чиновников за прошлый год пока не опубликованы. Также сообщается, что с этого года декларации депутатов начнут публиковать в обобщенном виде, не указывая персональные данные.

Мэр Перми Алексей Демкин за год заработал в разы больше денег, чем главы городов УрФО. Данные опубликованы в декларациях о доходах за 2021 год. «Алексей Демкин, по данным декларации, заработал 16,4 млн рублей. Мэр Челябинска Наталья Котова — 6,8 миллиона, глава Тюмени Руслан Кухарук — 6 млн рублей. Следом идут мэр Екатеринбурга Алексей Орлов с 5,6 млн рублей и мэр Кургана Елена Ситникова с 3,9 миллиона», — сообщает портал Е1.RU, журналисты которого сравнили доходы мэров из главных городов УрФО и Перми. Возглавляющий и замыкающая список — мэр Перми Алексей Демкин и глава Кургана Елена Ситникова — заступили на пост в 2021 году. Декларации о доходах чиновников за прошлый год пока не опубликованы. Также сообщается, что с этого года декларации депутатов начнут публиковать в обобщенном виде, не указывая персональные данные.