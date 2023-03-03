Свердловчанин врезался в легковушку и перевернулся. Видео

04 марта 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

Авария произошла днем 4 марта на Тюменском тракте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Тюменском тракте под Екатеринбургом 43-летний водитель врезался в стоящую легковушку и перевернулся. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «Водитель Cadillac допустил наезд на стоящий автомобиль Lada, который находился на обочине. Сам внедорожник от столкновения перевернулся», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла днем 4 марта, водитель внедорожника ехал из Тюмени в Екатеринбург. При этом в результате аварии пострадавших нет. Сейчас на месте ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверки. Видео с места аварии появилось в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

На Тюменском тракте под Екатеринбургом 43-летний водитель врезался в стоящую легковушку и перевернулся. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «Водитель Cadillac допустил наезд на стоящий автомобиль Lada, который находился на обочине. Сам внедорожник от столкновения перевернулся», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла днем 4 марта, водитель внедорожника ехал из Тюмени в Екатеринбург. При этом в результате аварии пострадавших нет. Сейчас на месте ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверки. Видео с места аварии появилось в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».