03 марта 2023

Свердловчанин врезался в легковушку и перевернулся. Видео

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Авария произошла днем 4 марта на Тюменском тракте Фото:

На Тюменском тракте под Екатеринбургом 43-летний водитель врезался в стоящую легковушку и перевернулся. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель Cadillac допустил наезд на стоящий автомобиль Lada, который находился на обочине. Сам внедорожник от столкновения перевернулся», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла днем 4 марта, водитель внедорожника ехал из Тюмени в Екатеринбург. При этом в результате аварии пострадавших нет. Сейчас на месте ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверки. Видео с места аварии появилось в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

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На Тюменском тракте под Екатеринбургом 43-летний водитель врезался в стоящую легковушку и перевернулся. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «Водитель Cadillac допустил наезд на стоящий автомобиль Lada, который находился на обочине. Сам внедорожник от столкновения перевернулся», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла днем 4 марта, водитель внедорожника ехал из Тюмени в Екатеринбург. При этом в результате аварии пострадавших нет. Сейчас на месте ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверки. Видео с места аварии появилось в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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