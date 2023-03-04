04 марта 2023
03 марта 2023

Дорожные службы предупредили водителей о затруднениях на свердловской трассе. Скрин

«Уралуправтодор» предупредил водителей о заторах на свердловской автодороге Р-242
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ЕКАД. Екатеринбург, екад, челябинский тракт, трасса м5, екатеринбургская кольцевая автодорога, строительство дорожной развязки
На дороге Р-242 зафиксировано затруднение движения Фото:

ФКУ «Уралуправтодор» предупредил водителей о затруднении движения на трассе Р-242. Об этом URA.RU сообщили в учреждении.

«На автодороге Р-242 по направлению в Екатеринбург с 229 по 231 километр и в направлении Перми с 231 по 237 километр наблюдаются затруднения в движении, в связи с проведением работ и большим потоком транспорта. На данный момент увеличен интервал работы светофора», — рассказали в «Уралуправтодор».

Вероятность увеличения транспортного потока, в частности грузовых автомобилей, вызвано ограничением для движения на трех участках региональных дорог Нижнесергинского района. Подъезд к Нижним Сергам с 1 по 18 километр, обход города Нижние Серги с 1 по 17 километр и Нижние Серги — Михайловск — Арти с 54 километра до Артинского района.

Затруднения на автодороге Р-242
Фото:

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ФКУ «Уралуправтодор» предупредил водителей о затруднении движения на трассе Р-242. Об этом URA.RU сообщили в учреждении. «На автодороге Р-242 по направлению в Екатеринбург с 229 по 231 километр и в направлении Перми с 231 по 237 километр наблюдаются затруднения в движении, в связи с проведением работ и большим потоком транспорта. На данный момент увеличен интервал работы светофора», — рассказали в «Уралуправтодор». Вероятность увеличения транспортного потока, в частности грузовых автомобилей, вызвано ограничением для движения на трех участках региональных дорог Нижнесергинского района. Подъезд к Нижним Сергам с 1 по 18 километр, обход города Нижние Серги с 1 по 17 километр и Нижние Серги — Михайловск — Арти с 54 километра до Артинского района.
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