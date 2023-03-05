05 марта 2023
04 марта 2023
03 марта 2023

В Челябинске вторичное жилье выросло в цене

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему недвижимость. Курган, ипотека, вторичное жилье, дом, многоквартирный дом, квартиры, вторжилье
За месяц стоимость квадратного места во вторичке увеличилась на 1,21% Фото:

Стоимость квадратного метра вторичного жилья в Челябинске в феврале выросла на 1,21%. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании SRG.

«Средняя стоимость 1 квадратного метра вторичного жилья в Челябинске в феврале составила 70 717 рублей. Динамика за месяц — 1,21%», — говорится в исследовании SRG, которое приводит РБК.

Ранее сообщалось, что в центре Челябинска упал спрос на сталинки. Они стали стоить вдвое дешевле новостроек. Цена за квадратный метр в сталинских домах составляет от 58 до 90 тысяч рублей, в новостройках — от 150 до 198 тысяч рублей. При этом Челябинск занял первое место среди регионов по дешевизне квартир в новостройках.

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Стоимость квадратного метра вторичного жилья в Челябинске в феврале выросла на 1,21%. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании SRG. «Средняя стоимость 1 квадратного метра вторичного жилья в Челябинске в феврале составила 70 717 рублей. Динамика за месяц — 1,21%», — говорится в исследовании SRG, которое приводит РБК. Ранее сообщалось, что в центре Челябинска упал спрос на сталинки. Они стали стоить вдвое дешевле новостроек. Цена за квадратный метр в сталинских домах составляет от 58 до 90 тысяч рублей, в новостройках — от 150 до 198 тысяч рублей. При этом Челябинск занял первое место среди регионов по дешевизне квартир в новостройках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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