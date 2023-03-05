В Челябинске вторичное жилье выросло в цене

06 марта 2023 в 02:58 Размер текста - 17 +

За месяц стоимость квадратного места во вторичке увеличилась на 1,21% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стоимость квадратного метра вторичного жилья в Челябинске в феврале выросла на 1,21%. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании SRG. «Средняя стоимость 1 квадратного метра вторичного жилья в Челябинске в феврале составила 70 717 рублей. Динамика за месяц — 1,21%», — говорится в исследовании SRG, которое приводит РБК. Ранее сообщалось, что в центре Челябинска упал спрос на сталинки. Они стали стоить вдвое дешевле новостроек. Цена за квадратный метр в сталинских домах составляет от 58 до 90 тысяч рублей, в новостройках — от 150 до 198 тысяч рублей. При этом Челябинск занял первое место среди регионов по дешевизне квартир в новостройках.

Стоимость квадратного метра вторичного жилья в Челябинске в феврале выросла на 1,21%. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании SRG. «Средняя стоимость 1 квадратного метра вторичного жилья в Челябинске в феврале составила 70 717 рублей. Динамика за месяц — 1,21%», — говорится в исследовании SRG, которое приводит РБК. Ранее сообщалось, что в центре Челябинска упал спрос на сталинки. Они стали стоить вдвое дешевле новостроек. Цена за квадратный метр в сталинских домах составляет от 58 до 90 тысяч рублей, в новостройках — от 150 до 198 тысяч рублей. При этом Челябинск занял первое место среди регионов по дешевизне квартир в новостройках.