Челябинск занял первое место среди городов РФ по низким ценам на новостройки

В Челябинске зафиксирована самая низкая стоимость квартир в новостройках среди городов РФ. Цена за квадрат в городе составляет 70,5 тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Домклик».
«Самая низкая стоимость квадратного метра в новостройках, а именно менее 100 тысяч рублей, в Челябинске. Цена за „квадрат“ в новом жилье в городе составляет 70,5 тысяч рублей», — сообщается на сайте.
Также «Домклик» отмечает, самое дешевое жилье в новостройке можно купить в Самаре по цене 80,6 тысяч рублей за квадратный метр. В Волгограде стоимость составляет 85,2 тысячи рублей за квадрат.
При этом ранее в Челябинске был отмечен рост цен на вторичное жилье, именно его в 2022 году в городе приобретали чаще всего. С октября 2022 года по январь 2023 цена за квадратный метр во «вторичке» выросла с 61 до 64 тысяч 513 рублей. С начала 2023 года стоимость квадратного метра вновь поднялась на 0,8%.
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