Челябинск занял первое место среди городов РФ по низким ценам на новостройки

08 февраля 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Цена за «квадрат» в новостройках Челябинска составляет 70,5 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске зафиксирована самая низкая стоимость квартир в новостройках среди городов РФ. Цена за квадрат в городе составляет 70,5 тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Домклик». «Самая низкая стоимость квадратного метра в новостройках, а именно менее 100 тысяч рублей, в Челябинске. Цена за „квадрат“ в новом жилье в городе составляет 70,5 тысяч рублей», — сообщается на сайте. Также «Домклик» отмечает, самое дешевое жилье в новостройке можно купить в Самаре по цене 80,6 тысяч рублей за квадратный метр. В Волгограде стоимость составляет 85,2 тысячи рублей за квадрат. При этом ранее в Челябинске был отмечен рост цен на вторичное жилье, именно его в 2022 году в городе приобретали чаще всего. С октября 2022 года по январь 2023 цена за квадратный метр во «вторичке» выросла с 61 до 64 тысяч 513 рублей. С начала 2023 года стоимость квадратного метра вновь поднялась на 0,8%.

В Челябинске зафиксирована самая низкая стоимость квартир в новостройках среди городов РФ. Цена за квадрат в городе составляет 70,5 тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Домклик». «Самая низкая стоимость квадратного метра в новостройках, а именно менее 100 тысяч рублей, в Челябинске. Цена за „квадрат“ в новом жилье в городе составляет 70,5 тысяч рублей», — сообщается на сайте. Также «Домклик» отмечает, самое дешевое жилье в новостройке можно купить в Самаре по цене 80,6 тысяч рублей за квадратный метр. В Волгограде стоимость составляет 85,2 тысячи рублей за квадрат. При этом ранее в Челябинске был отмечен рост цен на вторичное жилье, именно его в 2022 году в городе приобретали чаще всего. С октября 2022 года по январь 2023 цена за квадратный метр во «вторичке» выросла с 61 до 64 тысяч 513 рублей. С начала 2023 года стоимость квадратного метра вновь поднялась на 0,8%.